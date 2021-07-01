處理糾紛收1萬紅包嫌少　4煞反押情傷女逼付6萬

記者郭世賢／基隆報導
新北市一名劉姓女子因感情糾紛，竟然「請鬼拿藥單」找來20多歲黃姓男子處理，事後黃男不滿紅包1萬元謝禮太少，6月28日凌晨夥同3友人，強押劉女上車，載到基隆拘禁，並要求劉女家人6萬元贖回，基隆警方獲報，循線救出劉姓女子，並逮捕黃男等4人，警方訊後依妨害自由、恐嚇等罪移送基隆地檢署。
▲處理感情糾紛紅包收1萬嫌少，4惡煞反押擄委託人要6萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
據悉，黃男不滿協助劉女處理感情糾紛，卻只收到紅包1萬元，憤而夥同友人2男1女，在6月28日凌晨3時許，到新北市八里區龍米路一帶將劉女強押上車，劉女家人一直聯繫不上劉姓女子，趕緊通報警方協助處理。
經手機定位，發現劉女人在基隆巿福民街，6月28日中午，家人也接獲黃姓男子的電話，要求拿6萬元至福民街贖人；警方與家屬一同前往，黃男一夥人嚇得不敢開門，雙方僵持不下，警方唯恐人質安全有虞，找來鎖匠，黃男見狀開門投降，警方在屋內救出劉女，所幸平安無恙。
基隆市警察局第二分局深澳坑派出所將黃姓男子等4人帶回偵訊，並依妨害自由、恐嚇等罪嫌將這3男1女移請基隆地檢署偵辦。警方呼籲債務糾紛，應循法律途徑，切勿以暴力方式索討。警方對於任何違法暴力案件，就算在疫情時間，必定嚴正執法。
▲▼基隆警與家屬一同前往，黃男一夥人嚇得不敢開門，雙方僵持不下。
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