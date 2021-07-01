時力喊話中選會延緩辦理公投　「二級警戒以下再擇期舉行」

▲國民黨舉辦捍衛食安公投連署。（資料照／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，對於828四大公投是否延期，中選會將在2日提交中選會委員會議審議。對此，時代力量黨主席陳椒華1日呼籲，中選會應慎重考慮讓公投延緩舉行，待全國疫情警戒自三級降為二級以下再擇期舉行。

中選會將於2日討論公投案是否延期，時代力量1日上午召開「三級警戒進行式，公民投票延緩辦」線上記者會，呼籲中選會應延後辦理公投，並且提出相關訴求。

陳椒華指出，中選會原定在8月28日舉行珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選等4項公投案，但是自從5月本土疫情爆發，全國至今仍處於三級警戒的狀態，政府與民間皆把多數心力投入防疫相關工作。

陳椒華表示，疫情嚴峻使公共議題的討論、宣傳受到嚴重阻礙，而公投議題涉及重大國家公共政策，影響甚鉅，呼籲中央流行疫情指揮中心與中選會考量當前疫情處境，延後辦理公投，唯有全國疫情受到穩定控制後，國人與選務人員才能在自由、安心的狀況下參與公民投票。

陳椒華也說，Delta變異病毒株已入侵台灣，在疫情未明朗的情形下，不宜舉行有可能會造成大規模群聚感染的活動，時代力量主張待全國疫情警戒自三級降為二級以下，並預留全民充分討論時間後，再擇期舉行公投。

▲中選會日前公告國民黨四項公投案，訂於今年8月28日投票。（圖／中選會提供）



時代力量秘書長白卿芬表示，現行《公民投票法》明定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起每2年舉行1次，法律上已明定投票日時間，相當僵化並存在調整困難的可能。

白卿芬主張，若中選會在與指揮中心討論後，仍難以評估疫情狀況、認為公投無法延期時，立法院應立即召開臨時會進行修法，解除僵化的固定時間投票日，讓中選會可以因應疫情狀況，依法做出延期投票之規定。

對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰受訪時表示，民進黨團的立場還是一樣，就是尊重中選會與中央流行疫情指揮中心，對於未來國內的疫情狀況、選務工作進行最完善的評估。

黃世杰說明，公投裡頭牽涉到選務人員、地方政府，還要針對疫情狀況要做綜合考量，「我們不用政治上的算計看這件事情」，因為公投是法定的，是否要延長也在相關法律有所歸範，希望中選會、指揮中心經過充分的討論後，能夠做出最恰當的決定。

黃世杰也說，不在籍投票從去年美國總統大選以來，就在立法院有非常多的討論，台灣在實施上還面臨包括資安等很多技術上的問題，因此還是希望交由中選會從選務經驗做審慎評估及考量，不宜在急就章下做決定。

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