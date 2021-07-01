北市衛生局長請長假1個月！張斯綱籲「快刀斬亂麻」：換人率領防疫

▲台北市長柯文哲、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市日前爆發特權疫苗風波，台北市衛生局長黃世傑向台北市長柯文哲口頭請辭，結果沒有被獲准；台北市議會6月30日下午進行定期大會，台北市議員苗博雅發現，黃世傑請假缺席，追問後得知，黃世傑請假長達1個月，一直到7月27日為止。針對黃世傑請長假，台北市議員張斯綱認為，台北市長柯文哲應快刀斬亂麻，找新的局長率領北市防疫作戰。

台北市議會6月30日下午進行定期大會第十次會議，議員發現黃世傑請假缺席。台北市政府秘書長陳志銘表示，衛生局有派代理人，黃世傑因調查期間避嫌而請假。台北市衛生局副局長陳正誠補充，黃世傑因為廉政委員會調查而請假一個月，時間為6月28日至7月27日。

台北市政府發言人陳智菡1日表示，由於整個案件在進行調查，所以基於迴避原則，目前是准假狀態，至於整個防疫工作都是由陳正誠代理，防疫工作不受影響。

不過，台北市議員張斯綱提及，現在是疫情關鍵時刻，台北市疫情處於尚未清零狀態，衛生局是重要防疫機關，各局處之間聯繫協調，在於許多專業判斷，而衛生局長扮演相當重要角色。

張斯綱說，若黃世傑為了之前好心肝風波、禾馨風波覺得疲倦且力不從心，柯文哲應在適當時機快刀斬亂麻，讓新局長帶領防疫作戰，「畢竟衛生局長一日不在，等於一日無主帥，底下行政基層官員無法做很多政治決策。」若黃世傑覺得做不下去、身心俱疲，柯文哲趕快快刀斬亂麻，找適合的新局長來率領北市防疫作戰。