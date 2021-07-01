北市批發市場1.1萬人PCR　濱江市場第一批篩檢結果出爐

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布，要幫農產、漁產、畜產、花卉四大公司，以及環南市場於7月1日、7月2日進行大規模篩檢。面對大規模篩檢首日，台北市副市長黃珊珊親自到濱江市場視察，關於目前篩檢狀況，她表示，北榮執行效率高，每小時就可以把檢體送回去，目前看第一批人沒有陽性，希望能圓滿順利完成，7月7日要開始用陰性證明入場。

▲黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

柯文哲6月30日表示，7月1日、7月2日要實施批發市場大規模PCR，這次拜託3個醫療團體，亞東醫院負責環南市場，北榮負責濱江市場，聯合醫院負責萬大，算一算可篩檢1.1萬，希望能在7月1日、7月2日做完，7月3日發報告，將來會作為進出批發市場的管制條件，有在大型批發市場作業的人都要做PCR。

面對大規模PCR篩檢首日，黃珊珊7月1日上午11時左右抵達濱江市場視察，她於受訪時表示，北榮執行效率高，每小時就可以把檢體送回去，目前第一批人沒有陽性，還不錯，速度上也還可以，希望今天能順利圓滿完成。

黃珊珊說，這些人PCR檢測完之後，7月7日就要使用新的PCR陰性報告入場，畢竟疫苗要打2週後才有作用，到了7月15日後則要用已施打完疫苗當證明。

▼北農PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）