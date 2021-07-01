高雄發大財找到人了！4.5萬鈔票沿路飛　女肉販曝「不敢講」原因

▲高雄2名員警撿到45萬，調閱監視器終於找到失主 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

找到了！日前《ETtoday新聞雲》曾獨家報導高雄市兩名員警在巡邏過程，根本不敢相信自己眼前看到的景像，因為一堆鈔票在路上飛，員警立刻把錢收起來，第一時間還以為是玩具鈔票，但清點之後張張都是真的，讓從警快40年的老巡佐也忍不住驚嘆：「阿娘喂！」，經過報導之後，現在失主現身了。

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12日下午1點半左右，2名員警巡邏到苓雅區正言路64巷的地方，發現眼前一堆紙張在飛，還以為是紙屑，但沒想到卻是一張張白花花的鈔票，而且還不是假鈔，員警趕緊把一張張的鈔票撿起來，仔細清點超過4萬元，而且還在現場找尋，就怕有所遺漏。

▲高雄市苓雅分局2名員警在巡邏過程當中，發現一堆鈔票在眼前飛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從那一天開始，派出所不僅調閱監視器要找尋失主，同時也發布新聞，看有沒有人來認領，最後一名女失主現身！因為員警透過車牌找到她。據了解這名女失主是一名豬肉攤商，遺落的4萬5千元是她12日上午的營業收入，回家過程中，把錢放在後面口袋，騎機車時完全不知道錢飛了。

女攤商在回家後才發現錢不見了，但不清楚是遺落在攤位還是在路上掉了，警方反問：「你沒有找嗎」？女攤商才不好意思的說：「因為剛好在端午節連假，怕講出來會被老公罵，引起家庭風波，破壞過節氣氛，所以就不敢講」，而且平常她也沒有看新聞的習慣，不知道警方有在公告找人，還好員警花了「兩週」的時間來找，稱職當了「路過財神」，把錢送還回她的手上。

女攤商也透露當下接到警方主動通知的來電，還驚訝的問：「我該不會是遇到詐騙集團吧！」，沒想到真的有這麼幸運的事情，高興地說：「還好是警察撿到，不然辛苦所賺的錢就被別人拿走了，終於可以回去跟家人好好交代，晚上終於可以好好睡覺了！」。

▲高雄市苓雅分局2名員警在巡邏過程當中，發現一堆鈔票在眼前飛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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