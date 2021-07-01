台灣這點贏全球　俄羅斯妹曝西門町現況！揭沒回國打疫苗原因

記者陳俊宏／綜合報導

住在台灣的俄羅斯女子克莉絲汀娜（Kristina），分享為何沒回俄國打國產「衛星-V」（Sputnik ）疫苗的原因。她也大讚台灣有一點是全世界最好，就是有很多超商。

Kristina近日接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，「很多人問我，為什麼沒回俄國打我們自己的Sputnik疫苗，因為我和我朋友其實對它沒什麼信心，而且我覺得留在台灣比較安全。」

▼Kristina現在住在西門町。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Kristina說，她住在西門町的小公寓，三級警戒後，很多地方都沒營業，且住處沒廚房，所以找東西吃變得很困難，「我覺得全世界都一樣，危機爆發，大家一定都衝超市。在現在這情況，台灣是最好的，因為這裡的超商密集度。」

Kristina指出，台灣超商賣的東西和超市其實超不多，也許價格稍貴一點，但人潮少非常多，所以當大家都跑去超市，她跑去便利商店；不只是食物和水、衛生紙和其他必需品，她過去六周所有東西都在超商買。

疫情肆虐全球，除了世界4大主流疫苗──輝瑞、莫德納、AZ與嬌生外，俄羅斯國產疫苗「衛星-V」早在2020年8月就搶先開始接種，是世界上第一款批准使用的新冠疫苗。而俄羅斯完整接種率迄今仍僅11%，遠不及美國的46%與英國的48%，近期一項調查顯示，有6成以上俄國民眾不願意接種國產疫苗。

對此，社會人類學家、俄羅斯國家經濟和公共管理總統學院研究員阿爾希波娃（Alexandra Arkhipova）表示，許多人認為疫苗接種過程沒有明確與透明的資訊，因此不得不尋找繞過這個系統的方法，人們對政治與醫療機構的信心出現危機。

▼俄羅斯疫苗「衛星-V」。（圖／路透）

