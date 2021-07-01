屏東第二波1.6萬人疫苗接種2日啟動　設32處施打點

▲屏東第二波疫苗注射7月2日啟動 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獲中央撥補21700劑莫德納疫苗，將自7月2日起展開第二波大規模疫苗注射作業，這次以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，全縣約有16000人符合資格，規劃32處施打地點，預計二天內施打完畢。

這波苗施打作業，縣府規畫在33鄉鎮規劃32處施打疫苗地點，除屏東市-縣立體育館、長治鄉-長治國小彩虹館、萬丹鄉-萬丹國中活動中心、內埔鄉-內埔國小體育館、潮州鎮-潮州高中中興堂、東港鎮-東港靜思堂、新園鄉-新園國中體育館、里港鄉-里港國小活動中心、佳冬鄉-佳冬國中活動中心、枋寮鄉-枋寮高中活動中心、車城鄉-福安宮香客大樓、瑪家鄉-三和集會所等速打站外，其餘皆於轄區衛生所施打站提供接種服務。

如果有需要交通接送的長輩，縣府一樣提供免費服務：輪椅身障者請洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區08-7887433、屏南區08-8892293轉403。

長照對象撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線。獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話08-7861818或0905518365。

9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，電話：08-8614040。

縣府表示，請接到通知單的民眾依表訂時間前往施打即可，並記得攜帶健保卡和身份證；73歲以上長者如果未施打疫苗，或居住屏東符合資格，但戶籍不在屏東的長輩，也一樣能前來施打。

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