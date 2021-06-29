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中市大推「殘劑施打網」　黃偉哲不跟進：造成亂象與不安

▲台南市長黃偉哲表示，殘劑之亂台南不跟進，將依現行規定施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲表示，殘劑之亂台南不跟進，將依現行規定施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台中市推出全國第1個殘劑施打網，台南市長黃偉哲指出，看到有些縣市推出殘劑的預約，事實上造成滿大的「亂象」，引起民眾的情緒與不安，台南市不跟進，將通知符合資格的人來打。

黃偉哲說，要來施打殘劑的人、登記的有上萬人，結果殘劑往往只有個位數或是兩位數，在這個絕大多數人都是失望而歸的狀況下，引起社會的不安以及情緒是不小的，台南有殘劑，也會拿來給合乎資格的人施打。譬如說今天是開放75歲以上，那我們會多開放一些部分，譬如說開放，我們手邊有100劑，那就開放到110或是120劑或者是把後面10個人，跟對方講說我們隨時有疫苗的話馬上通知你，你可以馬上來，這個部分由市府主動通知會比較好，這也可以避免其他縣市殘劑地圖開放以來，引起殘劑之亂。

黃偉哲說，這也可避免造成一些特權，因為如果我們打在民眾身上的疫苗都是合乎施打身分的人，比較不會造成身分以外的人施打，就不會被懷疑是不是有特權，是不是有一個好心肝，這樣子的話，坦白講會增加一些社會猜忌的成分，那因為殘劑施打的部分都會造冊提報中央，那如果有不合身分資格的就不能夠施打，那這個部份也不會讓其他的縣市，造成一些困擾，所以台南目前為止還是依照現行的方式來施打，他覺得還是蠻順利的。

黃偉哲表示，莫德那疫苗它1劑可以打14人，所以它的殘劑會相對少，因為AZ疫苗1劑可以打10個，所以它10個人裡面如果可能有一點殘劑，那2、3瓶湊起來，就可能可以打一個，那莫德那疫苗一劑打14個，那它每一劑每一瓶然後它多的一點，可能變成28個或30個人裡面，才能湊出一劑殘劑，那搞不好甚至3倍的人，才能湊出一劑殘劑，所以估計莫德那疫苗的殘劑會比AZ疫苗少很多，至少少一半以上，因為本來是10劑，兩瓶可能可以湊大概1劑殘劑，那現在變成28劑或是30劑才能夠湊到1劑殘劑，那這樣子疫苗殘劑會減少很多。

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