跟進台北微解封夜市？　台中市政府：目前沒有

▲是否跟進台北微解封夜市，台中市政府回應了。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天本土零確診，已經連續4天「嘉玲」，目前本土累計確診192例。面對台北市決定微解封，宣布除「南萬華區」熱區的夜市外，其餘夜市開放四分之一攤商逐步復業，台中市是否跟進？市府今天也回應，「目前沒有」；此外，因應中央宣布新的邊境管制規範，民眾於居家檢疫或居家隔離解除前均需進行PCR採檢，台中市將主動媒合採檢院所，並發布簡訊通知採檢結果，陰性可安心返家，陽性則需收治住院治療。

台中市長盧秀燕表示，進來有觀察到街道上人潮變多，呼籲民眾減少出門採買，如有必要，應有計劃的採買，除了要分流，也要戴好口罩，並一次買足、買完就走、回去要清消，希望大家能將防疫措施內化、積極落實，保護大家健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展表示，因應印度變種病毒蔓延，配合中央疫情指揮中心政策，針對國外入境居家檢疫及確診個案接觸者居家隔離解除前安排PCR採檢，透過衛生局、民政局、警察局、交通局協力合作，媒合採檢院所、安排防疫計程車，若檢驗結果陽性，衛生局會第一時間通知，並安置至醫療院所；若檢驗結果陰性，市府也會主動以簡訊通知，讓民眾安心返回社區，民眾也可自行從健保APP查詢檢驗結果。

曾梓展提醒，受檢民眾請佩戴口罩、攜帶健保卡及身分證或護照，搭乘所安排的防疫計程車前往指定醫院，依中央規定，相關檢驗費用由公費支應，民眾自行負擔掛號費、部分負擔及交通費。

民政局長吳世瑋補充說明，針對「非重點高風險國家」的入境旅客，自6月27日起規定一律入住「防疫旅宿」，在台中稱之為「居家檢疫替代所」，或自費入住「集中檢疫所」，且須於檢疫期滿前進行一次PCR檢測，民政系統將請轄區里幹事針對PCR陰性報告發出簡訊，並提醒居檢者檢疫結束後，須進行自主健康管理7天，且避免非必要性外出。