秘魯嬤孫與Delta果農足跡重疊　枋寮醫院疫調「這段時間」讓人緊張

▲枋寮果農及其妻染疫關係圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府29日公佈新增一確診個案，為案號「14734」枋寮鄉果農73歲的妻子「14816」，中央流行疫情指揮中心29日證實「14734」也感染「印度Delta病毒株」，經縣府疫調，枋山鄉確診者中有5人曾到過枋寮醫院急診，是否因此產生關聯性還有待釐清，縣府已要求枋寮醫院門急診關閉全面大清消、增設社區篩檢站、擴大篩檢及匡列可能的接觸者居家隔離，並將在枋寮成立前進指揮所，全力防堵病毒鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府指出，案號「14816」與先生「14734」二人近期多次共同騎乘機車至枋寮醫院看診，衛生局已針對案「14734」、案「14816」擴大匡列，除枋寮醫院全院工作人員332人全部PCR採檢外，有重疊足跡的民眾、醫護人員等高風險接觸者399人，全部安排在集中檢疫所採檢並隔離。

▲▼消毒。

值得注意的是，衛生局擴大疫調發現，6月10日至6月16日間，枋山案確診者案號「14409」、「14407」、「14298」及秘魯嬤孫「13332」、「13333」，曾先後到過枋寮醫院急診，其中，住在秘魯嬤隔壁的案號「14409」、「14407」，與枋寮的案「14734」、「14816」，也有同一天到枋寮醫院急診及門診。

另外，秘魯嬤孫在6月14日送枋寮醫院急診，因為等待採檢結果及打點滴，曾在急診室待了10小時，同一天，枋寮案二名確診者也到枋寮醫院門診，雖然分別在急診或門診就醫，但其間的關聯性還要在釐清，如果上廁所或到該院唯一的藥局領藥，不排除可能有接觸到的可能，縣府團隊不敢大意，火速提升防疫層級。

而屏東傳出發現印度Delta病毒株以來，受到全國矚目，潘孟安嚴正說明，屏東自5月21日公佈第一例本土病例以來，所有個案一律秉持透明公開、精準疫調，例如居家隔離者結束隔離前一天再採檢，結果發現陰轉陽的奇特現象，促使中央重視，還主動要求昆陽實驗室進行病毒株基因定序比對，才發現印度Delta病毒株。面對疫情，縣府「不甩鍋、不卸責、不口水」，但連日有許多網路揣測於防疫無濟於事，他希望不要再以訛傳訛，模糊防疫焦點。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元