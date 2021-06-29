　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？（圖／天下雜誌提供）

文／蔡立勳 圖／王建棟攝

疫情有趨緩跡象，令許多民眾引頸期盼解封之日的到來，但在諸多考量下，指揮中心宣布將繼續維持三級警戒。不過，單看確診數減少，就真的能解封，回到原本生活嗎？

中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中23日公布，三級警戒將延續到7月12日。讓很多人期待的解封頓時夢碎。

疫情有效控制，疫苗也上軌道

[廣告]請繼續往下閱讀...

從科學數據來看，台灣的疫情已經有趨緩跡象。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，台灣Rt值（有效再生數）連續兩週小於1，代表有效控制住疫情，且每日致死率下降，康復人數超過六成，目前每日康復率約6%。他以確診人數、康復人數與致死率計算解封指數，5月30日當時仍高於3，逐漸下降，到了6月20日已來到0.66。

再加上，台灣以風險分級作為施打疫苗的順序，第一到六類對象的257.5萬人中，已有近六成施打疫苗，其實可以適度解封，以維持庶民經濟。

但由於Alpha病毒（英國變種株）特性，很難做到社區完全清零，「解封完了，但個案不是零，必須要有心理準備，是有可能再起來的，這不是不可能，」台灣大學流行疾病與預防醫學研究所教授林先和強調，同時要考量醫療量能與後續配套措施。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，台北市街頭不見人流與車潮。（圖／本報資料照）

只封雙北不行嗎？

很多人會問，從近期每天的新增確診數看來，仍以雙北地區最多，大多數縣市維持「+0」，分區解封是合適做法嗎？答案是不行，因為反而造成風險大增。

「字面上看來，分區好像相對合理，可是台灣是個很小的國家，跟澳洲、美國沒辦法用同一個方式思考，」林先和直言，台灣是一日生活圈，即使目前是三級警戒，高鐵、台鐵並未停駛，民眾依然能跨縣市移動。

若分區降低疫情警戒，一定有住在高風險地區的民眾，想往低風險地區移動；且暑假將屆，或將因此出現旅遊人潮，移動途中增加病毒傳播風險。這也是多數縣市長認為防疫警戒應全國一致的原因。

尤其疾病有潛伏期，今日所看到的確診個案，是反映一至兩週前的防疫措施結果，而非當下的情況。事實上，現階段的Rt值、確診個案之所以能下降，一部份是民眾自發性減少移動才有的成果。

曾有一波大學生返鄉潮，暑假恐再掀跨縣市移動

詹大千與清華大學生物資訊與結構生物研究所助理教授張筱涵，分別透過蘋果、Google、遠傳電信，以及臉書提供的數據進行分析，雙北市5月15日升上三級警戒後，工作場所人流比平時少兩至三成，交通轉運站則下降六到七成。

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？（圖／天下雜誌提供）

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？（圖／天下雜誌提供）

▲根據Facebook data for Good數據，台北（上）、新北（下）居民5月第一週至6月第二週移動至外縣市的降幅情況。（圖／清華大學生物資訊與結構生物研究所張孟群繪製）

張筱涵說，與3、4月相比，台北市與新北市民移動到外縣市的比例，在5月第三週分別下降37%-41%、43%-47%，第四週下降45%-66%和50%-68%，接下來幾週大致持平。

詹大千則發現，年輕族群在全國升上三級警戒，大學改為遠距上課後，出現一波往南的移動潮。他預估，一旦暑假開始，勢必有另一波移動潮。

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？（圖／天下雜誌提供）

▲中研院人文社會研究中心研究員詹大千，根據蘋果地圖數據，製作新北市車流、交通轉運站人流趨勢圖。虛線是5/15雙北市升三級警戒，實線是5/19全國升三級警戒。6/11端午連假前一天有一波高點。

若果真在解封後帶來移動潮，可能造成疫情擴散更迅速。詹大千拿出新北市數據，約有六至七成年輕感染者無症狀，沒有透過快篩，根本不知道確診。

其次是新北市近期的確診個案扣除家戶與職場感染，仍有三成左右找不到感染源，「這個比例還是蠻高的，如果沒辦法掌握這一塊，還是有可能在社區傳播。」

也就是說，這波疫情靠著第一線人員與民眾共同努力，好不容易有了初步成果，但仍有潛藏在社區的隱性傳播者，只要稍不留意，疫情便會反撲。像日本便因疫情反覆，前後宣布3次緊急事態宣言，並延長時間。

【延伸閱讀】

竹科7月中就能接種？鴻海、台積買疫苗送政府，會改變施打順位？

每月虧1億也不裁員減薪 國內最大高檔自助餐，如何止血活下去？

英國七千萬疫苗副作用報告公開，輝瑞、AZ、莫德納該打哪種？

新冠疫苗混打可以嗎？ 最新研究出爐：效果更好

回不去的香港　絕望中的希望：不同世代怎麼看、台灣怎麼辦？
 

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。
※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

ET快訊
台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治
板橋百貨公司傳櫃姐家人確診　下午6點提前閉館消毒
男狂吃荔枝眼前突一片白　差點失明！檢查發現這原因
採購BNT！陳時中曝慈濟「排台積電、永齡後面」原因
拆開插座「遇噗嚨共師傅」他哭了　萬人曝1無敵功能：賺到
果農與乘客「醫院不同空間」染Delta　網揭恐怖2小時
Melody回美國揭疫情現況！　點出台灣人打疫苗盲點
民俗傳播鏈12人確診！她與打坐阿公共餐、跟里長妻是道友

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？

板橋大遠百傳櫃姐家人確診　今下午6點提前閉館消毒

採購BNT！陳時中：了解慈濟很急　「排台積電永齡後面」原因曝

金門明啟動專機疏運！陳玉珍「邀民航局長開會」：7月增2來回航班

台南安南家庭群聚追出傳染源　衛生局：大家不要自己推測

往返金門機票一位難求…民眾哀號！縣府宣布：明起啟動緊急專機疏運

跟進台北微解封夜市？　台中市政府：目前沒有

居家防疫吃不停？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控體重

民俗傳播鏈12人確診！她與里長妻接觸、打坐阿公共餐　300人採檢

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

數據證明疫情趨緩　為何不能只封雙北？

板橋大遠百傳櫃姐家人確診　今下午6點提前閉館消毒

採購BNT！陳時中：了解慈濟很急　「排台積電永齡後面」原因曝

金門明啟動專機疏運！陳玉珍「邀民航局長開會」：7月增2來回航班

台南安南家庭群聚追出傳染源　衛生局：大家不要自己推測

往返金門機票一位難求…民眾哀號！縣府宣布：明起啟動緊急專機疏運

跟進台北微解封夜市？　台中市政府：目前沒有

居家防疫吃不停？營養師激推：「12款低卡點心」拯救失控體重

民俗傳播鏈12人確診！她與里長妻接觸、打坐阿公共餐　300人採檢

俄羅斯6成民眾不願打國產疫苗　完整接種率僅11%！慘輸美國一大截

巴黎男裝周／Paul Smith聯名Porter尼龍包超燒！　TB灰潮運動裝曝光

房間有「哭字窗」！恐招爛桃花、小三　專家曝2解決方法

寧夏夜市29日「微解封」率先復業　採單邊攤商營業、得來速外帶型態

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%人完整接種難達群體免疫

「台北26年大樓vs.新北3年屋」選哪個？仲介建議：要考慮後續脫手

李光洙退出《RM》下一步？回歸本業「接戲劇男主角」　公司討論中

五星級也挺不住！「台東最美渡假村」7月起休館

慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

2種人「最適合吹定頻冷氣」　內行神曝1物：省電又省錢

生活熱門新聞

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光

國衛院50億新闢6條生產線　萬坪疫苗基地拚年底動工

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

7/12降級有望？　陳時中鬆口：解封指引準備中

今增54例本土「新北22例最多」　各縣市分佈曝光！

更多熱門

相關新聞

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜：請政府把人民健康安全擺在首要考量

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜：請政府把人民健康安全擺在首要考量

已多日運送物資給弱勢的前高雄市長韓國瑜，今（29）日預告，本週他除準備新鮮蔬菜要送到有急迫需求的育幼院外，也詢問過各機構需求，準備了潔用酒精、基本民生用品與身心障礙者需求孔急的尿布等。他表示，世上本就苦人多，現在台灣可能面臨印度Delta變種病毒入侵，情勢更形險峻，呼籲民眾保護自己、小心防疫。

用新台幣爆買枋山芒果　訂單激增5倍

用新台幣爆買枋山芒果　訂單激增5倍

台達贈東奧選手抑菌艙　守護台灣、替選手加油！

台達贈東奧選手抑菌艙　守護台灣、替選手加油！

金門明啟動專機疏運！陳玉珍：7月增2來回航班

金門明啟動專機疏運！陳玉珍：7月增2來回航班

往返金門機票一位難求！縣府：明起啟動緊急專機疏運

往返金門機票一位難求！縣府：明起啟動緊急專機疏運

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫封城台北市新北市解封

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面