金門明啟動專機疏運！陳玉珍「邀民航局長開會」：7月增2來回航班





▲陳玉珍邀民航局長林國顯到立院辦公室開會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

為防堵疫情，台灣來往金門航班大幅銳減，導致出現「一位難求」的情形。金門縣府今（29日）宣布，明日將啟動緊急專機疏運，每週一、三、五台金航線各增加一航班，直至全國三級警戒取消為止。對此，立委陳玉珍也透露，她邀請民航局長林國顯到辦公室開會，協調完成「自7月起，每週五及週日各加開一班台金來回班機」。

陳玉珍表示，就在她已經開始聯絡國防部，打算請國防部派出軍機，送滯留金門多日的鄕親返台之時，縣府終於聽到民眾聲音，對於緊急就醫、奔喪訂不到機位的呼聲，同意自明（30日）起將安排專機協助疏運有緊急需求的鄉親。

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陳玉珍指出，她也邀請民航局長林國顯到立法院辦公室開會，協調完成自7月起每週五及週日各加開一班台金來回班機，滿足往返台金鄉親基本需求的最低交通疏運。

陳玉珍表示，她瞭解台金航線增班，確實可能會造成更大的防疫壓力，因此昨日也特別前往指揮中心，要求承諾台灣端的各機場，對於快篩檢驗有任何陽性或弱陽性的結果，一律禁止搭機赴金，目的就是希望在嚴格的防疫標準下，才能稍微擴大運量來滿足鄉親基本交通需求；期盼在大家齊心防疫下，共同守護金門淨土，免除病毒威脅！