快訊／義大醫院說謊+張顯耀神隱　陳其邁開鍘特權疫苗結果出爐

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市前立委張顯耀遭爆料，5月28日到燕巢義大醫院施打特權疫苗，義大醫院表示，張顯耀為義聯集團員工。高雄市衛生局26日查證後，義大醫院無法提出相關證明，確定開罰30萬元；另衛生局遲遲聯絡不上張顯耀本人，加上「員工」理由不成立狀況，再參酌他過去公開說法，顯然悖離接種疫苗事實，處1萬5000元罰款。

▲國民黨前立委張顯耀涉打特權疫苗，衛生局確定開罰。（圖／記者屠惠剛攝）

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衛生局表示，截至26日中午12點30分，仍聯繫不上張顯耀本人，僅義大醫院表示，張顯耀是義聯集團員工，擔任該集團兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員。

▲義大醫院燕巢總院遭罰30萬 。（圖／義大醫院官網）

衛生局指出，惟請義大醫院提出張顯耀相關工作證明等其他造冊文件影本佐證，義大醫院均未能提出。經對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款。

衛生局進一步說明，在張前立委接種資格為「義聯集團員工」理由自然不成立狀況下，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，核有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣15000元罰款。

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