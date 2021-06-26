張顯耀涉打特權疫苗！月初就知道但4個字惹怒吹哨者：想低調都難

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市前立委張顯耀遭爆料，5月28日到燕巢義大醫院施打特權疫苗。爆料者是有意參選下屆議員的黃偵琳，她表示，6月初就接獲民眾爆料，原本想低調，但卻發現張顯耀打完疫苗，還在臉書抨擊台灣人是疫苗難民、疫苗乞丐，此舉非常過分。

▲國民黨前立委張顯耀涉打特權疫苗。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委劉世芳助理黃偵琳有意參選下屆左楠區議員 。（圖／翻攝自黃偵琳臉書）

有意參選下一屆左楠區議員的黃偵琳日前才爆料，前國民黨立委黃昭順在5月29日到義大大昌醫院接種疫苗。沒想到特權疫苗不只一件，黃偵琳25日晚間再爆料，5月30日，國民黨前立委張顯耀也到義大醫院施打特權疫苗。

黃偵琳表示，早在6月初就接獲民眾爆料，但當時高雄市正值疫情嚴峻，她選擇低調不說，但是最近看到張顯耀在臉書抨擊打AZ疫苗的台灣人，是疫苗乞丐、疫苗難民，讓她覺得很過分，因為他早在5月28日到義大醫院總院偷打AZ疫苗。

黃偵琳也想問：「張顯耀先生是口嫌體正直嗎？為什麼嫌AZ疫苗，又偷偷跑去打AZ疫苗？」

▲張顯耀26日在臉書抨擊台灣人是疫苗難民、疫苗乞丐。（圖／翻攝自張顯耀臉書）

黃偵琳說，前立委黃昭順偷打疫苗被揭發後，就勇於出來面對，並向社會大眾道歉，但張顯耀卻是推助理出來說明，自己神隱，她呼籲張顯耀快出面道歉，「敢做、敢偷打疫苗，就要敢面對」。

女孩想要的都在這

【更多新聞】



快訊／義大醫院說謊+張顯耀神隱 陳其邁開鍘特權疫苗結果出爐

快訊／恐怖Delta入侵屏東 陳其邁「有疫苗就快打」：我也是打AZ

快訊／一張圖看懂「恩主公風暴」高雄15人如何染疫



快訊／恩主公醫院群聚釀高雄15人染疫 匡列625人PCR結果出爐

快訊／恩主公釀高雄15染疫！足跡延伸岡山中山夜市、文賢市場



快訊／恩主公風暴再擴大！高雄仁武增2例 已5家庭15人染疫

