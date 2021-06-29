台灣致死率10國第1、接種墊底　陳建仁喊話：應緊急授權國產疫苗





▲陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

前副總統陳建仁29日在臉書PO出一張圖，台灣致死率列10國第一，疫苗接種率則墊底。他表示，當務之急，既要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗。

陳建仁認為，求人不如求己，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽。

陳建仁表示，世界衛生組織在今年5月31日宣布，未來將以希臘字母命名各種COVID-19變異株，避免特定國家遭受歧視及污名化，世界衛生組織將COVID-19的變異株分為兩種，一、已經確認其棘蛋白突變，會增加病毒傳播力、降低抗體中和效力的「高關注變異株」（variants of concern, VOC）；二、尚未確認有此效力的「須留意變異株」（variants of interest, VOI）。

陳建仁指出，VOC包括了發現於英國的Alpha株、南非的Beta株、巴西的Gamma株、印度的Delta株，分別在2020年的9月、5月、11月、10月被發現，VOC變異株夾著超高的傳染力，一再肆虐全球，台灣從4月下旬起，發生Alpha株引起的新一波流行，造成1萬3000名以上的確診病例，500以上的死亡，最近，更有Delta株造成屏東南端的社區羣聚感染。

陳建仁提到，截至6月下旬，台灣的COVID-19每百萬人累積確診疾病率和死亡率，分別為611和26，在10個國家當中，分別排名最低的第2和第3名，次於紐西蘭和新加坡，但台灣COVID-19致死率（4.3%）卻是10國當中最高的，進一步比較各國致死率的長期變化趨勢，英國、美國、日本都曾經高達15.1%、6.3% 和5.4%，特定時段的高致死率，可能歸因於高齡長者所佔比例偏高，或是病例突然暴增以致醫療體系無法提供完善照顧；至於發現每名COVID-19確診病例之平均檢驗人數，台灣是83人，在10國排名第4，僅次於紐西蘭的1000人、澳洲的500人，以及新加坡的200人。

▲台灣染疫致死率列10國第一、疫苗接種最低。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳建仁）



陳建仁指出，台灣由於疫苗供應較晚，疫苗接種率目前只有7.7%，是10國最低的，英國和以色列的疫苗接種率最高，分別高達65%和64.4%，但最近Delta株卻在英國和以色列造成新一波的流行，6月中旬英國99%確診病例是感染Delta株，雖然疫苗對於Delta株引起的輕症的保護力會降低，但對於重症住院的保護力，仍超過90%。

陳建仁強調，越早普及疫苗接種，越能遏阻病毒的散播，也越能降低新變異株發生的機會，現在台灣和全球各國的當務之急，既要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。