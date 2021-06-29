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「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文：觀念很正確加100分

記者陳俊宏／綜合報導

藝人賈永婕積極協助一線醫護人員，號召各界捐出HFNC、PAPR等醫療器材，善行感動各界。「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專也發文稱讚她對疫情、疫苗觀念很正確的原因。

「MedPartner 美的好朋友」28日表示，賈永婕近期的義舉感動了很多人，但她其實不只是善良，還非常有觀念；從她的5/12臉書貼文就可以知道她是個聰明，而且有同島一命概念的人。

▼賈永婕善行感動許多人。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼賈永婕專訪。（圖／記者黃克翔攝）

該粉專提到，5/12那時疫情還沒爆發，AZ被黑到打的人超少差點過期，開放自費都能打，賈永婕在那時間就去自費打了疫苗，而且告訴大家防疫人人有責，「保護自己，也保護別人」，代表她對疫情以及疫苗的觀念是很正確的，而且樂於發揮公眾人物的影響力，鼓勵民眾一起做正確的事。

文中指出，反觀一堆其他公眾人物，是疫苗短缺的時候特權搶打，而且打了還要黑AZ多爛，真的吐血；另外，賈永婕在疫苗接種紀錄卡國籍寫「TAIWAN」的部分，個人要再給她加100分。

▼賈永婕5/12發文表示自費打疫苗。（圖／翻攝「賈永婕的跑跳人生」臉書）

（圖／翻攝「賈永婕的跑跳人生」臉書）

「MedPartner 美的好朋友」說，「走到哪裡，我的Nationality（國籍）都是寫TAIWAN，這在世界走跳一定要有概念，寫ROC不加註TAIWAN，在國外人家真的不太知道那是啥…」

賈永婕日前號召捐贈「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）後，又大手筆購買PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）等醫療物資送到各大醫院，讓醫護人員相當感謝。

▲▼ 賈永婕捐贈新光醫院民生用品-賈永婕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼賈永婕捐給醫院各種物資。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 賈永婕捐贈新光醫院民生用品-賈永婕。（圖／記者黃克翔攝）

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