高雄3診所藥局假造冊接種　員工列司機卻不開車、2藥師搭配10行政

▲高雄市3家診所涉登載不實遭衛生局送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
又傳診所偷打疫苗！高雄市政府為防止特權疫苗，日前發文給基層診所，要求接種名冊需具相關文件。未料，仍有診所登載不實，目前已有3家診所、藥局被送辦。
▲國民黨2前立委黃昭順、張顯耀遭爆打特權疫苗。（組合圖／ETtoday攝）
國內疫苗短缺，滴滴藥劑都彌足珍貴，但各縣市卻頻傳特權疫苗、插隊施打、造冊疏失等，高雄就曾有2名國民黨前立委插隊打疫苗引起爭議。包括黃昭順以藥師身分跨區打疫苗未通報，張顯耀以醫院協力廠商身分打疫苗遭開罰。另還有養護機構造冊疏漏，讓2名16歲護專生打AZ疫苗。
為杜絕類似狀況再發生，高雄市衛生局日前發文基層診所，要求診所接種須嚴謹把關資格，醫事人員須提出執業登記，非醫事人員則要有勞健保證明。
▲高雄基層診所藥局涉偽造文書，替非員工施打疫苗 。（示意圖／記者吳世龍攝）
但仍有基層診所涉嫌偽造文書、登載不實，截至29日至少有3家診所、藥局鋌而走險違規施打，衛生局已依法送辦。
衛生局指出，有診所是以司機身分，雇用2名「司機」，但經查並沒有負責開車；另還有藥局只有2名藥師，但造冊名單卻超過10位「行政人員」。
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