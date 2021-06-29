聯亞疫苗二期就稱保護力達9成　專家批：你們沒越線嗎？

▲聯亞藥宣布，COVID-19疫苗UB-612保護力可達80%至90%。（圖／聯亞藥提供）

記者崔至雲／台北報導

國產疫苗聯亞生技集團27日公布2期試驗期中報告，報告中宣稱COVID-19疫苗UB-612保護力可達80%至90%，儘管說明數據僅供參考，但仍然引來質疑。政治大學法律科際整合研究所副教授、衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩表示，「沒有做三期試驗，是不可能有實際臨床保護力的數據的」、「聯亞，你們沒有越線嗎？」

劉宏恩28日在臉書上PO文指出，「有沒有人跟我一樣，認為聯亞昨日在記者會中公開宣稱『聯亞疫苗保護力應該有百分之八、九十』，在科學上以及對股市影響上非常不當？」

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劉宏恩直言，沒有做三期試驗，是不可能有實際臨床保護力的數據的，「至於你們公司內部估算的理論上保護力，目前在科學上根本難以確認，適合這樣子拿出來在記者會上講、並且因此影響股市投資大眾嗎？

劉宏恩說，兩週前的高端解盲記者會，他們絕口不提「保護力」三個字，高端的說明至少在科學上守住了某個底線。「但是聯亞，你們沒有越線嗎？」

聯亞生技集團所研發的新冠疫苗UB-612於27日召開記者會，會中公布二期臨床期中分析報告，數據指出，在不分年齡層組在接種2劑過後，血清陽轉率高達95.65%，中和抗體效價合乎預期，同時沒有出現嚴重不良反應。

聯亞表示，若拿來跟得過新冠肺炎恢復期病人血清內抗體做比較，換算保護力約80-90%，不過因為尚未執行三期臨床試驗，此數據仍僅供參考。

