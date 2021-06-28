嘉義市莫德納6／29開放70歲接種　搭配特約計程車快速施打

▲莫德納疫苗接種 6/29優先開放70歲以上市民預約。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市第一階段第一批獲配7700劑美國捐贈莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心表示第一批疫苗將於6月30日半夜至7月1日供貨給地方政府，並規定優先提供給第八類65歲以上長者、第五類居家式以及社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象等。市長黃敏惠宣布，本批疫苗共7700劑優先提供70歲以上市民、第一到第六類公費疫苗尚未施打之對象接種。針對70歲以上之市民疫苗接種，6月29日開放線上預約、7月2日開打，本次將開設北興國中活動中心、港坪體育館共2處大型接種站，同時搭配疫苗接種特約計程車，以利大量快打，守護市民健康。

嘉義市65歲以上長者約4萬6千人，考量疫苗數量有限，本批莫德納疫苗亦採分齡分批接種，首波從70歲以上嘉義市民（民國40年12月31日（含）前出生）開始施打。本市東、西區各開設一處大型場館，西區沿用由陽明醫院進駐服務之港坪體育館，另於東區增設北興國中活動中心作為快打站，由天主教聖馬爾定醫院進駐服務，本次疫苗施打採網路預約為主，市府呼籲所有市民朋友發揮嘉義熱情熱心精神，協助長輩上網登記，預約時段多。上網預約時間自6月29日上午8點半開始，接種時間為7月2日(星期五)到7月4日(星期日)。

美國捐贈莫德納疫苗第一階段第一批嘉義市長者疫苗接種方式如下：

一、對象：嘉義市70歲以上長輩優先（民國40年12月31日(含)以前出生）。

二、受理方式：網路預約(若長者無法上網請聯繫里長里幹事協助上網預約)。

三、 接種地點、接種時間、預約網址：

(一)港坪體育館(嘉義市西區大同路320號)(嘉義市陽明醫院進駐)

http://www.ymhospital.com.tw/nym/covid19_vaccine999/index.html

接種時間：110年7月2日(五)至7月4日(日)上午8時30分至下午4時

(二)北興國中(嘉義市東區博東路262號)(天主教聖馬爾定醫院進駐)

網址：https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999

接種時間：110年7月2日(五)至7月4日(日)上午8時30分至下午4時

注意事項

一、準備證件：身分證、健保卡。

二、陪伴者：限1人，採實聯制。

三、請提早15分鐘內報到。

四、建議輪椅族或行動不便者優先選擇港坪體育館

▲嘉義市疫苗接種特約計程車。（圖／嘉義市政府提供）

另外，嘉義市疫苗接種特約計程車的貼心服務，也將推出3.0升級版，服務內容如下：

1.採跳表計費，每趟嘉義市政府負擔80元，其餘車資使用者自付。

2.本市列冊之低收入戶、中低收入戶或經評估確實有經濟困難者，由里長或里幹事向公所預約搭乘特約計程車，免收自行負擔費用。

3.本市身心障礙者預約搭乘復康巴士接種疫苗，免收費。

4.預約時間自每日上午8時30分至下午5時30分。

5.特約計程車預約電話：0976-157695、0979-115729、0979-115731

復康巴士預約電話：05-2771030、0972-161873

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分