　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

▲嘉義市「閱讀Surprise~好書開箱去!」免費宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市「閱讀Surprise~好書開箱去!」免費宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

防疫在家不無聊，喜愛閱讀的讀者因疫情而無法到圖書館閱讀，為了不中斷閱讀樂趣，嘉義市圖書館於6月24日推出限量150箱「閱讀Surprise~好書開箱去!」，活動報名一開跑，反應相當熱烈，短短1天全數額滿，圖書館核對資料後將以郵寄方式陸續將書本寄出，要讓讀者宅在家就能浸浴書香，還能夠享受盲借開箱帶給來的驚喜與趣味。

▲嘉義市「閱讀Surprise~好書開箱去!」免費宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市免費將書宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

全國疫情延燒，嘉義市圖書館秉持著服務不停歇、閱讀不中斷，推出「閱讀Surprise~好書開箱去!」活動，其中「家庭閱讀驚喜箱」開放給持有嘉義市圖書館家庭借閱證的讀者線上申請，限額150名，並由館員精挑細選出的好書裝箱免費宅配到府(以10冊為上限)；因應疫情閉館期間，圖書館加碼推出「預約書送到府」服務，讓無法到館取預約書的讀者，在預約館冊數達4冊以上，無須申請即可免費宅配到府。此外，讀者除了體驗開箱驚喜外，只要將開箱心情及照片透過嘉義市圖書館臉書，與書友們分享回饋，前100位可獲得圖書館致贈小禮物。

文化局表示，嘉義市公共圖書館每年新書約1萬多冊，在疫情期間考量大家無法到館借閱書籍，因此推出宅配到家服務，透過館員精選、讀者盲借的特別方式，給予讀者全新感受，跨越舒適圈嘗試更多元類型書籍，開創新的閱讀思路。本次活動中，最受讀者喜愛的書籍類別分別是童書、文學、健康醫療、自然科學為主。

文化局指出，未跟上這波活動的讀者不用灰心，嘉義市圖書館擁有5000冊電子館藏提供線上免費暢讀，有多元化平台、豐富的電子藏書、不受任何時間、地點限制，不怕逾期歸還的風險，同時滿足各不同族群讀者的需求，疫情期間宅在家歡迎喜愛閱讀的市民多加利用。（http://www.cabcy.gov.tw/web/LibraryResource/DigitalMedia）

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
快訊／「一大坨對流雲系」　雨區擴大！9縣市大雨特報
快訊／台南突增8例！　一家8口確診「匡列104人」
快訊／新北41例感染源曝光　萬華大同相關6人、北農2人
快訊／侯友宜：新北熱區防疫奏效！中和+0﹑板橋今+1
萬華外籍男過馬路倒地畫面曝！　死後確診4警全隔離
Delta強襲「屏東今+1」　穩了？網曝最大隱憂
快訊／新北本土今增41例「 三重＋20最高」　各區染疫數曝光
LIVE／新北今+41例「防堵Delta」　侯友宜最新說明
增1死者「肺栓塞」關鍵死因？　指揮中心曝「已累計2例」
飛特立航空特權疫苗　「16人非現有編制員工」！民航局開罰
屏東爆發Delta求「優先補疫苗」！　陳時中回應了
陸女染Delta在麥當勞傳2陌生人　同住的幼子、婆婆卻沒事！
取消居檢亂象「旅客溜回家？」　指揮中心說明12人狀況
「7月3項醫事國考」是否取消 指揮中心回應了
Delta病毒傳8人！　陳時中：將採檢秘魯祖孫同班機旅客、機
「台南+8」南台灣疫情持續燒！　本土確診分布曝光
Delta入侵「升四級警戒？」　陳時中回應升級考量
快訊／陳時中公布　市場最新6大管理措施！
快訊／外籍男確診猝死萬華街頭！　警CPR後急送隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

嘉市公車安裝酒精自動噴灑器　搭配原有空氣清淨殺菌設備

嘉義文化路夜市纜線地下化　逛街不再「頭頂三條線」

長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

民俗療法險成防疫破口　南警即時查獲違法推拿按摩移送裁罰

「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

縣議員陳文忠捐智能噴霧防疫通道　有效測量體溫及消毒

國際佛光會捐贈嘉義縣防疫物資　供弱勢及第一線工作人員使用

三級警戒再延長　阿里山國家風景區暫停至7月12日

嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

嘉市公車安裝酒精自動噴灑器　搭配原有空氣清淨殺菌設備

嘉義文化路夜市纜線地下化　逛街不再「頭頂三條線」

長者打疫苗苦坐久等好無聊　警揹LED背包化身「忍者龜」宣導交安

民俗療法險成防疫破口　南警即時查獲違法推拿按摩移送裁罰

「記憶拼圖」好神　鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

縣議員陳文忠捐智能噴霧防疫通道　有效測量體溫及消毒

國際佛光會捐贈嘉義縣防疫物資　供弱勢及第一線工作人員使用

三級警戒再延長　阿里山國家風景區暫停至7月12日

嘉縣推AI科技考數學　永慶、竹崎高中AI科技特招登場　

青少年無法打疫苗「恐成感染高風險群」？　羅一鈞公布重症數據

香港南避風塘大火6小時撲滅　30多艘船被波及、1男童濃煙嗆傷

快訊／屏東73歲果農確診「感染源不明」！　到醫院開刀PCR陽性確診

竹市連7天+0破功！一家4口跨縣探病3確診　林智堅直播苦勸半小時

快訊／北市12行政區確診數曝光　萬華最多本週累計30例

快訊／西南方「一大坨對流雲系」　雨區擴大9縣市大雨特報

最值得整組收藏的3款扭蛋！量體重的動物們好有戲、跟著維尼去排隊

「嘉玲」帶「玲玲」到台中　盧秀燕提2呼籲對抗Delta病毒

快訊／台南突增8例！一家8口確診「匡列104人」　檢體緊急分析中

快訊／新北41例感染源曝光　萬華大同相關6人、北農2人

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

爆紅音樂劇讓「雲林虎尾興中里」怒

嘉義家庭爭吵父放火　消防救出4人

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

花蓮「重症阿嬤」想送醫療團隊這個

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

全台「大埔」太多　曾文水庫正名難度高

阿里山國家風景區暫停至7月12日

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

民俗療法險成防疫破口

鷹眼警巡邏查獲2年前涉案竊嫌！

紓困生活補貼有配偶新住民可請領

北漂確診男無症狀！9處足跡全在彰化

防疫期間別忘了安全帶與安全帽

4陸籍船員搭機回家了　沈船跳海直升機緊急吊救

更多熱門

相關新聞

完整足跡在他們手上！民眾撞見「躲得遠遠的」

完整足跡在他們手上！民眾撞見「躲得遠遠的」

嘉市府環保局防疫消毒大隊自新冠疫情爆發以來，隨即在2020年3月25日成立「防疫消毒大隊」值勤。今年5月中旬疫情升溫，防疫消毒大隊自5月19日起開始針對全市主要道路進行大清消，第一線消毒大隊同仁也陸續分梯完成疫苗接種。

嘉義市開放二次疫苗施打

嘉義市開放二次疫苗施打

嘉市衛生所醫師：建議孕婦打「莫德納」

嘉市衛生所醫師：建議孕婦打「莫德納」

嘉市推「與美叮式」防疫借書法

嘉市推「與美叮式」防疫借書法

嘉義市「宇美+1」快打！疫苗接種超療癒縮時曝

嘉義市「宇美+1」快打！疫苗接種超療癒縮時曝

關鍵字：

嘉義市書宅配

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

快訊／再增9死！今本土病例+88

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面