防疫在家不無聊！嘉義市圖書館免費書宅配　整箱帶回家看

▲嘉義市「閱讀Surprise~好書開箱去!」免費宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

防疫在家不無聊，喜愛閱讀的讀者因疫情而無法到圖書館閱讀，為了不中斷閱讀樂趣，嘉義市圖書館於6月24日推出限量150箱「閱讀Surprise~好書開箱去!」，活動報名一開跑，反應相當熱烈，短短1天全數額滿，圖書館核對資料後將以郵寄方式陸續將書本寄出，要讓讀者宅在家就能浸浴書香，還能夠享受盲借開箱帶給來的驚喜與趣味。

▲嘉義市免費將書宅配到家。（圖／嘉義市政府提供）

全國疫情延燒，嘉義市圖書館秉持著服務不停歇、閱讀不中斷，推出「閱讀Surprise~好書開箱去!」活動，其中「家庭閱讀驚喜箱」開放給持有嘉義市圖書館家庭借閱證的讀者線上申請，限額150名，並由館員精挑細選出的好書裝箱免費宅配到府(以10冊為上限)；因應疫情閉館期間，圖書館加碼推出「預約書送到府」服務，讓無法到館取預約書的讀者，在預約館冊數達4冊以上，無須申請即可免費宅配到府。此外，讀者除了體驗開箱驚喜外，只要將開箱心情及照片透過嘉義市圖書館臉書，與書友們分享回饋，前100位可獲得圖書館致贈小禮物。

文化局表示，嘉義市公共圖書館每年新書約1萬多冊，在疫情期間考量大家無法到館借閱書籍，因此推出宅配到家服務，透過館員精選、讀者盲借的特別方式，給予讀者全新感受，跨越舒適圈嘗試更多元類型書籍，開創新的閱讀思路。本次活動中，最受讀者喜愛的書籍類別分別是童書、文學、健康醫療、自然科學為主。

文化局指出，未跟上這波活動的讀者不用灰心，嘉義市圖書館擁有5000冊電子館藏提供線上免費暢讀，有多元化平台、豐富的電子藏書、不受任何時間、地點限制，不怕逾期歸還的風險，同時滿足各不同族群讀者的需求，疫情期間宅在家歡迎喜愛閱讀的市民多加利用。（http://www.cabcy.gov.tw/web/LibraryResource/DigitalMedia）

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