柯文哲宣布：AZ疫苗下週用完，7月2日開打莫德納

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）



中央社

台北市長柯文哲今天表示，預計下週用完AZ疫苗，並表示打疫苗穩比快重要，因此新一批莫德納疫苗7月1日運抵後，將於7月2日開始大規模施打。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，台北市政府今天下午舉行記者會。柯文哲面對媒體詢問北市AZ疫苗剩餘量時表示，已準備約1萬劑AZ疫苗處理批發市場以及市政府大樓駐衛警。

柯文哲說，希望下週一、二、三、四，把這1萬劑該處理的處理掉，把AZ疫苗用完。至於7月1日將有新一批莫德納疫苗運抵，柯文哲也說，打疫苗穩比快重要，因此下一波大規模施打將從7月2日開始。

針對中央流行疫情指揮中心宣布開放18歲以上民眾預約施打疫苗殘劑，但各縣市做法不一引發爭議，柯文哲表示，殘劑原則上還是要盡量按照中央已經公布的順序施打，如果這也打完了，開瓶時間又快到了，就授權醫生決定。

柯文哲說，疫苗是打在國民身上，不會浪費，還是要相信醫師的倫理，只要接種疫苗的人有登記資料可供備查，不會太離譜。

此外，行政院政務委員唐鳳先前設計的疫苗預約平台已準備好，媒體詢問北市府未來是否考慮不採用中央系統；柯文哲回應，台北市預約系統是從以前的老人健檢程式修改而來，大家有一定的熟悉度，中央的系統上線還得先做教育訓練，一個月內應該無法完全上線。

柯文哲說，之後開打莫德納，原則上還是採用目前台北市系統，以後看中央系統試用結果再決定。

媒體還問到，外傳振興醫院除了幫連戰夫婦打疫苗，還幫其他連家人、藍營人士施打疫苗，北市府是否另外開罰；副市長黃珊珊則回應，有多少證據做多少事，目前已就查到的部分開罰，若有其他狀況，歡迎提出具體事證，市府會進行稽查。