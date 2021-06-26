完整足跡在他們手上！民眾撞見「躲得遠遠的」　每20分鐘休息1次

▲嘉市防疫消毒大隊出勤大清消。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府環保局防疫消毒大隊自新冠疫情爆發以來，隨即在2020年3月25日成立「防疫消毒大隊」值勤。今年5月中旬疫情升溫，防疫消毒大隊自5月19日起開始針對全市主要道路進行大清消，第一線消毒大隊同仁也陸續分梯完成疫苗接種。

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市府環保局防疫消毒大隊班長葉嘉德指出，消毒大隊由12位隊員組成，目前有5台防疫消毒車，其中3台備勤。每次出勤都是一位駕駛搭配兩位隊員。在確診公共足跡清消部分，衛生局會傳「確診清消地圖路線」給環保局防疫消毒大隊，由消毒隊員依照地圖執行。葉班長說，面臨確診者「公共場所足跡清消」時，隊員們會全副武裝穿上防護衣與戴上護目鏡，因確診者停留過的公共場域，病毒濃度較高；平時則穿長袖制服執行勤務。碰到下雨天會暫停清消作業，雨一停就恢復作業。

防疫消毒隊員李先生指出，「一穿上防護衣，會不斷流汗，整個身體與衣服全濕透，尤其碰到夏天大太陽，再加上加滿四級銨消毒液後，約15至18公斤重的背負式消毒設備，更是爆汗如雨！」因為防護衣不易散熱，所以只能穿20分鐘為限，超過20分鐘，會先脫下防護衣休息散熱，再繼續完成高風險區域清消。

防疫消毒隊員呂先生說，一般以「車載式噴霧機」進行四級銨消毒液噴灑，以隨車持高壓噴槍行走或坐上消毒車方式噴灑清消，管線長度約50公尺，進行公共場域清消；碰到防疫消毒車進不去的場所(如市場)或二樓以上空間，則改以「背負式高壓噴槍」，由兩位隊員配合完成清消。

駕駛葉先生談到，「消毒確診者公共足跡隊員們心中也會有壓力，但畢竟是執行有意義的工作，所以會想辦法克服。」在值勤時，民眾通常看到消毒車，會害怕並躲得遠遠的，怕被消毒水噴到，也怕附近是確診者出現過的區域。隊員們會強調，「這是一般例行性工作」，以避免引發民眾的恐慌。

防疫消毒大隊與第一線環保清潔人員從事公共區域防疫消毒及環境清理等工作，均納入COVID-19疫苗公費接種對象的第2類「中央及地方政府防疫人員」，環保局統計截至已6/25日止，估計已完成262位的接種人數。

三級警戒下，環保局針對全市東、西兩區的公共生活圈執行大清消，每日清消的公共場域包含交通場站、公園與機關兩週一次、市場則維持每週一次。環保局強調，戴好口罩是必須的，尤其是倒垃圾時更應配戴口罩及不群聚。若有民眾不戴口罩，清潔隊員除可拒收垃圾外，該民眾恐遭罰最高1萬5000元的罰鍰，請市民保護自己，也保護清潔隊員。

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