7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

▲台北人潮車流不如以往。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，屏東Delta群聚的接觸者篩檢都是PCR陰性，代表病毒沒有在社區嚴重擴散，另外疫情在中央與地方通力合作下，已經漸漸控制下來，現在就是在「追加保險分」，好讓7月12日解封更順利，因此明天28日全台確診者有望降到70人以下。

沈政男27日在臉書發文指出，屏東祖孫自秘魯返台，從6月11日發病至今傳染給12人，結果Delta病毒讓一堆人很害怕，開始亂喊R0值5、6，還有人喊到8，「拜託，R0值每個地方不一樣，你講的是國外，不是台灣啦！」

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他表示，台南27日也傳出8例確診，大家不免擔憂「會不會是台南白牌計程車司機帶過去的？」其實只要看看計程車司機發病時間與台南足跡，就會知道應該不是。不過，要特別注意的是，已經放了兩周才傳出8例，接下來應還會繼續新增病例，推測感染源應是有人到過彰化熱區。

沈政男說，大家都在談疫情，但錯誤非常多，最近有人提到「台灣人在澳門驗出Delta病毒，加上現在屏東群聚，由此可見Delta已在台灣潛藏一段時間」。對此，他不以為然，因為有看新聞的都知道，是那例台灣旅客隱瞞了印度旅遊史，而非在台灣感染。

另外，有人還提到「柯文哲找中央來做北農PCR，是因為台北疫情惡化，被新北追上了！」他反問，若真是如此，為什麼柯文哲今天不開記者會？事實上，之所以找中央來，最大差別是接下來要去北農採檢的，可能不是聯醫醫生，而是部醫醫生，「全台今天沒開記者會，是不是就是柯文哲？他跟你們的差別就在這裡。」

沈政男分析，雖然新北確診還是比台北多，但明天28日數字會下降，因為新北市長侯友宜有提到，27日接觸者快篩只找到1例PCR陽性，這將反映在28日新增的數字，「因此明天有望挑戰降至70大關以下！」

他指出，疫情在中央與地方通力合作下，已經漸漸控制下來了，現在是要追加保險分，讓7月12日解封可以更加順利。從指揮中心近來表現可見，雖然外界一直想要見縫插針，挑撥中央與地方關係，但指揮官陳時中盡力扮演團結眾人的角色，不讓有心人得逞。

沈政男認為，監察院27日說要調查陳時中在「3+11」中扮演的角色，「其實，真的不是時候！等到疫情控制下來，大家可以安心過日子，也不會太遲。」

▲台北不少街道空蕩蕩，人煙稀少。（圖／記者劉亮亨攝）

至於有人擔心7月底國考，希望延期。他認為，怎麼知道延到10月以後，疫情會如何？應該依科學評估來判斷，像是國中會考在5月15、16日舉行，當時疫情比現在嚴峻許多。如果7月也不能考試，那麼指考呢？

還有人提到828公投，說7月初中選會就該作出決定，考慮是否延後。對此，他覺得，如果連投票都不敢，那麼也不應該解封了。同一個概念來說，有地方市長27日跑去知名餅店門口罵人，說是戴口罩排隊買餅也不行，那他就想問了：為什麼大型疫苗施打場可以群聚？

沈政男指出，基隆27日零確診，好多中南部縣市也是，因為現在疫情的形勢是每週新增案例下降50％到60％，兩週後將下降25％至40％，也就是每日新增約20到30例，「Delta病毒不容小覷，但越南、新加坡與香港還是可以壓制，台灣當然也行。」

▼沈政男12日曾精準預測，每日新增病例將降到200人以下，隔天果真低於200例。（圖／翻攝自沈政男臉書）

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