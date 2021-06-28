屏東果農與Delta乘客醫院足跡重疊　快篩站一早200人雨中排隊 　

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉一名確診個案案號「14734」，因感染源尚待釐清，但該個案6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，屏東縣政府決定枋寮醫院今(28)日停診、消毒，並在枋寮國小增設社區篩檢站，篩檢對象針對醫院工作人員及6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主，今天一大早現場就出現超過200人以上排隊人潮。

▲枋寮國人快篩站排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

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屏東縣27日新增枋寮鄉一名確診個案案號「14734」果農，詭異的是，果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，惟案14734是看門診，案14409是看急診，雖分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，縣府團隊立即提升防疫強度，除了採樣送請中央流行疫情指揮中心昆陽實驗室加速該案的基因定序比對外，該案號的二名台北親友曾於6月20日從台北市南下探視，也加速該二名親友的PCR檢測結果，而枋寮醫院也在昨晚緊急宣布今天停診全面進行清消與人員篩檢。

由於該案號曾於6月24日上下午及6月26日上午至枋寮醫院一樓的急門診， 27日先為枋寮醫院一樓所有工作人員PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局則擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。

縣府團隊並緊急在枋寮國小增設社區篩檢站，全部都做PCR篩檢，28日篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；6月29日後開放枋寮、春日鄉鄉民篩檢。

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