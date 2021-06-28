假日湧人潮！陳宗彥憂「一旦輕忽3件事」會再爆發　嘆：沒鬆懈本錢

▲周末的豐原廟東夜市出現排隊人潮。（圖／民眾提供）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠病毒尚未在台灣停止肆虐，Delta變異株來勢洶洶！三級警戒再延長，但週末的百貨公司、熱門景點已出現出門透透氣的人潮。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥在臉書坦言「我們非常憂心」，並以國外抗疫為例，一旦輕忽3件事，疫情就會再度爆發，社會須付出更多的代價與時間，再三強調「台灣沒有放鬆的本錢」。

假日看到各景點有零星旅客出現，陳宗彥昨（27）下午在臉書感嘆，「我們…非常憂心。說好的，要一起撐住台灣；說好的，要分擔醫護人員的壓力；說好的，要保護家人的安全；說好的，不讓自己的放縱，變成他人的沉重。您忘記了嗎？」

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▲晶華酒店因未規劃動線造成取餐人潮群聚。（圖／讀者提供）

陳宗彥寫道，指揮中心與各縣市防疫人員，已經很久沒有休息，大家想念家人，想放鬆出遊，但仍在崗位上堅持著。軍警消、醫護團隊、清消人員，從未停下過腳步，在炎熱且不穩定的氣候下，勸阻群聚、協助疫調，照顧病患清潔消毒，「他們在壓力下，盡忠職守」。

由於疫苗涵蓋率還不足，陳宗彥說，有幾個地區更因為仍遭病毒肆虐，戰況激烈。全國一命的戰役還在進行中，一再的提醒不能讓疫情反覆，一說再說「台灣沒有放鬆的本錢」。他以國外抗疫的例證，告誡國人「一旦以為疫情控制了，一旦民眾放鬆警戒，一旦有報復性的出遊或群聚」，疫情就會再度肆虐。且會隨著變種病毒或更多威脅，國家社會要付出更多代價和時間。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

「堅持下去，我們不只能看到隧道盡頭的光，還能走出陰霾！」陳宗彥苦口婆心地勸說，但若不斷有人臨陣脫逃、自我放縱，所有努力都會付之一炬，台灣抗疫之路也會越加漫長和昂貴。他拜託國人再撐一下、務必自律，目前疫情穩定只是轉折點並非終點。

陳宗彥再三強調，舊的病毒尚未撲滅、變種病毒已經來襲，目前台灣仍是三級警戒，「所以，請您不要違背承諾，請不要忘記約定！」戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚，「再撐一下，全國一命不分彼此」。

