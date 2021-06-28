Delta病毒進入社區7／12仍可如期解封？台大醫樂觀：有希望

▲李秉穎認為7/12解封降級「還是有希望」。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

資深媒體人周玉蔻今(28)日在電台節目中談Delta病毒進入屏東社區，造成一波群聚擴散，台灣是否可以如期在7/12「解封降級」，對此台大權威教授李秉穎醫師在節目上表示，「還是有希望」。

李秉穎醫師表示，對於秘魯變異株他並沒有感到心慌，「變異病毒只是生物上的優勢，對人類的傷害性不一定很大」，人體免疫系統會慢慢去調適並認識病毒，病毒會於人體的威脅就會越來越輕，打了疫苗後雖然還是可能會感染，但症狀會越來越輕，最後可能就像感冒一樣；李秉穎舉例，向印度變種病毒株雖然在印度造成大流行，但他的症狀是流鼻水變多，「我認為這是好的發展」，當病毒嚴重的時候就是直接攻擊呼吸道，但既然流鼻水症狀變多，代表病毒沒有能力攻擊到下呼吸道，這是一個好的改變。

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另外，針對解封時程，李秉穎也強調，由於屏東的群聚事件是另一個群聚感染，而他並不像萬華阿公店，指標個案在傳染了好幾天之後才被找到，算是在初期就抓到指標個案並且開始做精準疫調，因此預期並不會像萬華群聚事件一樣，在屏東造成大流行，只是仍要觀察14天看是否有出現新增病例；李秉穎表示，雖然新冠病毒的潛伏期不久，但病例數下降速度緩慢，台灣整體解封關鍵還是要看雙北，要有耐心等待病例數下降，只要病人的r值小於1，就代表三級警戒有效，因此，目前對於7月12日如期解封，他仍抱持著希望態度。