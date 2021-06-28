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不怕Delta！高雄「大媽級」應召女飯店性交易　聲音太大露餡

▲▼變種病毒出現，新興警加重防疫能量 斬斷人與人連結。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲疫情嚴峻時刻，高雄新興分局員警仍在轄區商務飯店查獲男女從事性交易。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

近日國內疫情尚未趨緩，且在南台灣出現Delta變種病毒，已有不少人染疫！為阻絕病毒，高雄新興分局持續針對高風險場所加強查緝賭博群聚、性交易、未戴口罩等違反防疫規定行為，要避免防疫破口產生，27日下午在前金區一家飯店稽查時，意外查獲仍有性交易工作者進行「人與人的連結」，警方偵訊後將兩人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並將2人送往醫院接受PCR檢測。

▲▼變種病毒出現，新興警加重防疫能量 斬斷人與人連結。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲疫情嚴峻時刻，高雄新興分局員警仍在轄區商務飯店查獲男女從事性交易。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在27日下午3點45分，當時轄區內的員警正進行稽查勤務，到前金區一家商務飯店時，走到一間房前，從門外就清楚聽到裡面傳來疑似「人與人連結」的聲音，稽查人員不敢大意，留在現場守候，待男女完事後步出房門，便表明警察身分當場查獲51歲的潘姓女子和41歲的周姓男子涉嫌以每次3千元的代價從事性交易。

警方當場查扣交易金額新台幣3千元，經過調查，現場男女雙方是在網路上認識並約出來飯店從事性交易，每次性交易代價為3000元，偵訊後2人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並立即將2人帶往醫院接受PCR檢測。

▲▼變種病毒出現，新興警加重防疫能量 斬斷人與人連結。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方查扣男子交付的性交易費用3千元現金。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局分局長戴台捷表示第三級警戒延期至7月12日，目前仍為疫情緊繃時刻，為全面防堵疫情，保護市民，避免色情交易成為疫情散播途徑，新興分局將全力針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易之場所，主動積極出擊斬斷連結，避免色情產業成為疫情溫床，避免市民身處染疫高風險環境，並強調在疫情嚴峻之時，任何人都不應抱持僥倖心態，呼籲民眾勿以身試法，若有不法警方必依法偵辦。

▲▼變種病毒出現，新興警加重防疫能量 斬斷人與人連結。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲疫情嚴峻時刻，高雄新興分局員警仍在轄區商務飯店查獲男女從事性交易。（圖／記者黃子倩翻攝）

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