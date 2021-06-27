終於！桃園龍潭居民期盼逾10年　國3高原交流道29日通車

▲鄭文燦市長陪同行政院長蘇貞昌視察即將通車的高原交流道。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龍潭區的國道3號增設高原交流道工程，即將在後天通車，桃園市長鄭文燦27日陪同行政院長蘇貞昌，前往視察該工程指出，高原交流道工程經費，過去因中央、地方反覆爭議由誰負擔而延宕多年，經其親赴國發會進行可行性報告，總經費約10.28億元、由市府負擔3.41億元後敲定，採簡易鑽石型佈設，並以當地高原里里稱命名。

▲國道3號增設高原交流道。（圖／市府提供）

鄭市長表示，龍潭為科技觀光密集產業重鎮，過去進出國道3號，由北側龍潭交流道或南側關西交流道，均須行經龍潭、關西市區，易造成市區壅塞。因此，市府自2009年爭取龍潭第2交流道（高原交流道）建設，原先工程設計為苜蓿葉型交流道，因交流道型式較大所需用地面積較高，推動不易。

經市府調整後，改為鑽石形交流道型，大幅降低用地取得費用，於2015年9月獲行政院核定，2018年順利動工，總經費約10億2,800萬元，其中市府負擔3.41億元，高原交流道主要利用原龍潭收費站舊址重置空間規劃鑽石型交流道，新建南、北雙向進出共4支匝道，總長約4.9公里。

而為使周邊聯外交通更加順暢，將高原路（桃68/桃68-1）跨越橋由雙向4車道拓寬為雙向6車道，更改建沿線共7條農路，總長約2公里，不僅可分散龍潭、關西交流道進出車流，對整體龍潭銅鑼地區也有很大的幫助，有效帶動龍潭地區茶鄉文化、小人國、六福村以及渴望園區的交通環境。

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