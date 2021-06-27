　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

▲▼新北市政府為街友施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

▲桃園市長鄭文燦27日表示，桃園殘劑數量不多，若有會以各醫療院所醫師的專業判斷開放給民眾預約。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心25日宣布各縣市可依疫苗施打狀況，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，對於疫苗殘劑的相關辦法，桃園市長鄭文燦27日上午召開防疫會議表示，殘劑數量並不多，主因在桃園施打率較高，全市施打率已來到10%。現階段疫苗仍相當不足，因此每一劑都相當珍貴，若有殘劑，學校接種站等仍會以1到6類人員的備用名單為優先，其餘醫療院所等則開放給18歲以上民眾預約施打。

鄭文燦強調，疫苗施打普及最重要的是讓群體產生免疫力，不過現階段由於疫苗數量不足，各團體都想把自己列為優先施打對象，但若以群體免疫來看，無論職業、年齡每個人都是優先者，不過在僧多粥少的情形下，每一滴疫苗都相當珍貴，市府只能先讓高風險族群優先施打，以造冊施打的方式，讓高風險族群先取得保護力，市府也會在向中央表達疫苗配給能夠加量的訴求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，桃園配發20萬餘劑的疫苗，現已接種約19萬劑，18歲以上民眾的施打覆蓋率來到10%，超越全國的7%，但桃園現階段仍無法打到75歲的族群，75到78歲這個年齡層粗估約有4萬餘人，以62%的施打率來看，仍少2萬3千劑的疫苗，市府也會努力再向中央爭取。他也強調，現在疫苗施打最重要的不是求快，而是求好，並以精準、友善、有序為施打原則。

至於指揮中心25日宣布各縣市可依疫苗施打狀況，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，鄭文燦指出，由於桃園施打率較高，殘劑的剩量較少，桃園疫苗接種主要分為學校接種站與合作醫療院所與衛生所接種，學校接種站若有殘劑將會以1到6類合格名單中的備用名單來施打，各醫療院所等則會依醫生的專業判斷，開放18歲以上的民眾預約施打。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

不斷更新／疫苗殘劑怎麼打？「各縣市懶人包」措施辦法一次看

他憂染疫不敢回家「頻住多間旅店」仍中　交往複雜「足跡扯謊」

離島班機大砍！他候補5天等不到機位回台　跪求總統：讓我回家

ET快訊
「Delta入侵」爆枋山芒果遭退訂400盒　女青農曝真相
新加坡豪送「每戶1台血氧機」！　醫師見數量驚呆
余苑綺癌細胞「擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常嚴重
賈永婕哽咽喊話！　為這件事「急CALL院長」
快訊／午後雨彈開炸高屏！　6縣市大雨特報齊發
孫協志、王仁甫接唱神曲《我難過》　200人中「出現56大彩蛋
Delta入侵屏東！坊山芒果遭污名　一句有疑慮狂退350箱
百貨公司美食街塞爆！　櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

線上逛動物園直擊河馬樂樂療癒吃播！　牙刷一來主動張嘴：啊～

澎恰恰曝17年前「被下咒陷害」！親揭欠巨債驚悚內幕

iPhone爆料者被查水表！　蘋果發律師函要求不得爆料　

防堵Delta入境只廣篩7國？　王定宇：錯誤訊息「這是惡意帶風向」

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

宋江沙發摸屁韓素希開始解衣　激情滾上床「電視台改列19禁」

集資2700萬打造志村健銅像完工　親哥感動淚謝粉絲

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常非常嚴重

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

Delta強襲！醫憂「哪裡爆發哪裡先打疫苗」恐釀1後果

更多熱門

相關新聞

政院勸阻工商團體捐疫苗　江啟臣：難道行善還要得到政府特許？

政院勸阻工商團體捐疫苗　江啟臣：難道行善還要得到政府特許？

國內疫苗短缺，傳出國民黨擬透過工商協進會捐250萬劑BNT疫苗，卻遭行政院副院長沈榮津致電喊卡。國民黨主席江啟臣27日表示令人遺憾，質疑難道行善也要經政府特許？他更痛批，當民間團體要捐疫苗，指揮中心先讓他們碰軟釘子，再由總統出來開綠燈授權，這場黑白臉唱雙簧的封建大戲，令人看了覺得很噁心。

侯友宜催政府買疫苗要「四管齊下」

侯友宜催政府買疫苗要「四管齊下」

慈濟也想贈疫苗　佛光山力挺：越多越好

慈濟也想贈疫苗　佛光山力挺：越多越好

嘉義縣檢討1-5類施打　殘劑數量少採預約制

嘉義縣檢討1-5類施打　殘劑數量少採預約制

圍堵Delta病毒！楓港、善餘全面打疫苗

圍堵Delta病毒！楓港、善餘全面打疫苗

關鍵字：

疫苗鄭文燦殘劑優先順序

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面