桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

▲桃園市長鄭文燦27日表示，桃園殘劑數量不多，若有會以各醫療院所醫師的專業判斷開放給民眾預約。（圖／記者許靖騏攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心25日宣布各縣市可依疫苗施打狀況，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，對於疫苗殘劑的相關辦法，桃園市長鄭文燦27日上午召開防疫會議表示，殘劑數量並不多，主因在桃園施打率較高，全市施打率已來到10%。現階段疫苗仍相當不足，因此每一劑都相當珍貴，若有殘劑，學校接種站等仍會以1到6類人員的備用名單為優先，其餘醫療院所等則開放給18歲以上民眾預約施打。

鄭文燦強調，疫苗施打普及最重要的是讓群體產生免疫力，不過現階段由於疫苗數量不足，各團體都想把自己列為優先施打對象，但若以群體免疫來看，無論職業、年齡每個人都是優先者，不過在僧多粥少的情形下，每一滴疫苗都相當珍貴，市府只能先讓高風險族群優先施打，以造冊施打的方式，讓高風險族群先取得保護力，市府也會在向中央表達疫苗配給能夠加量的訴求。

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他表示，桃園配發20萬餘劑的疫苗，現已接種約19萬劑，18歲以上民眾的施打覆蓋率來到10%，超越全國的7%，但桃園現階段仍無法打到75歲的族群，75到78歲這個年齡層粗估約有4萬餘人，以62%的施打率來看，仍少2萬3千劑的疫苗，市府也會努力再向中央爭取。他也強調，現在疫苗施打最重要的不是求快，而是求好，並以精準、友善、有序為施打原則。

至於指揮中心25日宣布各縣市可依疫苗施打狀況，開放18歲以上民眾預約施打殘劑，鄭文燦指出，由於桃園施打率較高，殘劑的剩量較少，桃園疫苗接種主要分為學校接種站與合作醫療院所與衛生所接種，學校接種站若有殘劑將會以1到6類合格名單中的備用名單來施打，各醫療院所等則會依醫生的專業判斷，開放18歲以上的民眾預約施打。

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