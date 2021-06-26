桃園總醫院群聚感染30人「停診14天」！鄭文燦：清零後再分階恢復

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國軍桃園總醫院爆發院內群聚感染，累計已有30人確診，院方今（26日）凌晨在臉書粉專公告，門診、急診、住院、疫苗接種業務將暫停14天；對此，市長鄭文燦表示，目前首要任務就是將醫院全面降載，並進行清消、隔離，直到完全清零後再分階段恢復營運。

鄭文燦指出，804是國軍桃園總醫院，它的院區獨立，目前每個確診個案都有匡列，並進行隔離與追蹤，「有感染到的部分都是家人的感染，目前整個群聚事件總共有30位，2位是在外縣市，桃園有28位，28位有包括護理人員、病人、還有病人的家人，以及看護工，看護工有很多位確診，所以它是一個典型的群聚感染事件。」

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▲鄭文燦前往804召開防疫會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，目前正著手計畫將804完成清零，昨也與王必勝執行長、衛生局長王文彥一同進804召開防疫會議，並決議將院內15名確診患者移出，進行全面清消、降載，只保留必要運作，讓醫護人員該隔離的隔離、該休息的休息，市府也提供了及中檢疫所，幫助醫護人員進行及中檢疫、隔離作業，讓他們安心。

另一方面，沒有風險的人員也可入住市府提供的安心旅館，目前距離804恢復營運仍有一段距離，必須達到完全清消、完全清零後，才會分階段恢復，目前無法立刻恢復；鄭文燦說，目前總採檢人數約170人，現要進行多次採檢，包括病人及醫護人員，「我想定期採檢、擴大採檢可能是在醫院的清零計畫裡面必要的！」

▼國軍桃園總醫院公告，門診、急診、住院、疫苗接種業務將暫停14天。（圖／記者沈繼昌翻攝）