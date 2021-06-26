804醫院30人染疫緊急停診14天　第二輪千人大篩檢戰略曝

▲桃園市長鄭文燦指出，國軍804醫院是南桃園非常重要醫院，市府在停診期間會全力協助清零計畫，確保無風險才能逐步恢復營運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國軍804醫院爆發群聚感染事件後緊急宣布停診14天，市長鄭文燦26日表示，804醫院屬於國軍醫療體系，也服務一般市民，這是南桃園非常重要的醫院，市府會全力協助醫院清零計畫，同時要降低醫護人員壓力，這14天期間，醫院已經降載，可以全力做好採檢、清消工作，確保醫院沒有風險才能逐步恢復營運，請市民安心。

鄭文燦指出，804醫院醫護人員隔離部分，市府希望能安排至集中檢疫所，那裡有比較好的照護環境，如果是健康醫護人員，已經沒有風險的，可以選擇住市府規劃的安心旅館，在這14天停診期間，醫院已經降載，市府會全力協助醫院做好採檢、清消工作。

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鄭文燦認為，確保醫院沒有風險後，才可以逐步恢復營運，相信國防部軍醫局與三總團隊都有很豐富的經驗，他們已在院內設置前進指揮所，配合地方政府與中央的疫情指揮中心協助，相信一定可以把國軍804醫院群聚感染事件，把後面的清零計畫與復原計畫做好。

▲桃園市衛生局長王文彥指出，804醫院採檢人次已達2200人次以上，一般員工可能被檢查4次。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體也詢問衛生局有關804醫院採檢人次與PCR篩檢等問題。

王文彥說，目前804醫院至今累計確診33名，分別是3名護理師、13名病人、9名看護和8名家屬，採檢人次包括員工大概有一千多人，外部員工或外包商大概2、3百人，加起來大概約一千餘人，但採檢的人次已經達到2200餘人次，這代表院方已開始二檢與三檢，目前已經在做四檢，同一個人需要被檢查四次，按照原本既定計畫，所有員工三天至少要採檢一次，如洗腎病人每次洗腎前都要檢查，這樣的次數可能一直累積上去的。

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