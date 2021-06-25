桃園804醫院群聚感染早日清零　15名確診者轉至部桃、林口長庚醫院

▲市長鄭文燦進入桃園804醫院召開防疫會議。（圖／市府提供）

記者沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦表示，由於國軍桃園804總醫院爆發群聚感染，14天的潛伏期尚未結束，今日他與衛福部醫福會執行長王必勝，進入該院共同召開防疫會議提出該院需淨空並降載至最低程度，目前尚在院內治療的15名確診者將協調轉院，由衛福部桃園醫院及林口長庚醫院收治，以減輕醫院及醫護人員負擔，完成醫院清消。

▲市長鄭文燦進入桃園804醫院召開防疫會議。（圖／市府提供）



此外，相關醫護人員涉及隔離者，市府亦提供集中檢疫所，讓醫事人員安心隔離；其他風險較低者，市府則安排安心旅館供其入住，希望早日以高標準、快速降載院內人流，執行擴大隔離及多次採檢，並配合後續的清消工作，達成清零目標，逐階段恢復營運。

鄭市長說，國軍桃園804總醫院是一個獨立醫院，目前社區的每個確診個案都有匡列，有隔離跟追蹤，有感染到的部分都是家人的感染，目前整個群聚事件總共有30位，2位是在外縣市，桃園有28位，28位有包括護理人員、病人，還有病人的家人，以及看護工，看護工有很多位確診，所以它是一個典型的群聚感染事件。

因此要邁向清零，醫院要全面的降載，只保留必要的部分的運作，能夠讓醫護人員該隔離的隔離、該休息的休息，醫院保持最低的運作。所以目前它距離要恢復營運的時間一定要完全清零，完全的清消以後，才會分階段恢復。

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