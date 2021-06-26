圍堵Delta入侵　鄭文燦：機場第一線與機組人員應有高標準疫苗

▲桃園市長鄭文燦26日表示，針對印度變種病毒已造成屏東群聚感染事件，他支持中央落實邊境保護重要政策，建議邊境管理需要高標準疫苗保護機場與機組人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於屏東爆發印度變種病毒Delta變異株群聚感染事件，桃園市長鄭文燦26日表示，針對中央流行疫情指揮中心宣布自27日凌晨起，從印度等7個國家返台旅客一律進入集中檢疫所檢疫，非常支持這項政策，但建議中央邊境管制是防疫第一線，國境守護非常重要，中央應該考慮到邊境保護要有高標準防疫規定，機場與機組人員應該要有高標準疫苗來保護。

鄭文燦26日上午主持防疫專案會議時指出，中央流行疫情中心宣布27日凌晨起，7個國家回台旅客一律進入集中檢疫所檢疫，7個重點國家包括巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼與孟加拉等，入住時與檢疫期滿都需經過PCR檢測，一共要測兩次，入住時旅客不需要支付費用，都由公費支應。

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▲桃園市長鄭文燦26日認為，中央應考慮到邊境保護重要政策，機場管制人員與機組人員需要高標準疫苗保護，圖為民眾接受疫苗注射。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，屏東爆發群聚感染事件，這對祖孫即從祕魯返台，目前已入住集中檢疫所。包括國籍航空機組員從高風險國家返台入駐防疫旅館或宿舍，也要居家檢疫14天，檢疫期滿再進行PCR檢測，邊境管制是防疫的第一線，國境守護非常重要，機場專案目前正在施打疫苗中，預計1萬劑疫苗三天內應該會打完。

鄭文燦強調，機場管制人員與服務人員都應該完成疫苗施打，尤其是管制人員、服務人員、CIQS人員（海關、證照查驗及安檢等），這個應該百分之百施打疫苗。至於後勤部分則端看服務區域風險高低，應該分批打疫苗，中央應該考慮到邊境保護的重要性，應有高標準防疫規定與高標準疫苗保護。

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