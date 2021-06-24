拉大書籍距離及借書期限　嘉市推「與美叮式」防疫借書法

▲嘉市推「與美叮式」防疫借書法。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

109學年度的課程即將結束，為提供嘉義市的學子暑假期間也能閱讀不停學，嘉義市學校自6月30日至7月2日期間，可前往就讀學校公共開放空間的晒書區，採取「與美叮式」嘉e期間限定的借閱書籍方式（叮：表示嗶一下就好），讓孩子在暑假期間學習不打烊。簡單來說「與美叮式」的借閱書籍方式，就是書籍距離拉大，借書期限拉長，讓孩子在長達2個月的暑假期間也能透過閱讀持續學習。

市長黃敏惠表示，經過一個半月的線上課程洗禮，即將進入暑假，暑假是孩子自主學習的最佳時機，而閱讀力，決定孩子未來的學習力，嘉義市學校的圖書館藏書量迄今已達近80萬冊，有多元且豐富的藏書供孩子借閱。期許孩子在暑假期間也能持續學習不間斷，透過閱讀，沉澱、蓄勢，豐沛自己的能量與實力，一同渡過疫情的考驗，迎接新學期的到來。

教育處處長林立生表示，利用公共開放空間的晒書區，學校將採取「與美叮式」嘉e期間限定的借閱書籍方式（叮：表示嗶一下就好），將書籍放置於公共空間並拉出動線及限制人流數，以書不動孩子移動的方式，讓孩子用嘉e卡操作自動借還書系統完成借書即可離開。

林處長也說，學習需要陪伴，透過親子共讀、聊書的過程，能將閱讀成效加成。希望宅在嘉守護臺灣的你我，都能透過閱讀的陪伴繼續往前邁進戰勝新冠病毒。

所謂「與美叮式」的借閱書籍方式，是符合中央疫情指揮中心的規定，家長僅限一名陪同，校方將可借閱兒童書籍拿至公共空間且拉出動線，書不動孩子移動，全程佩戴口罩，選好書後自行刷卡借閱即可離開，簡單來說就是與「書中之美」共好時間拉長；以自動借還書的概念，用嘉e卡自行操作借書。

借用拉大距離，借書期限也拉長，借閱率也期待拉高。可透過School+推播通知借書，一次不超過四人進書庫，每人借書時間十分鐘一梯次。

借書期限：二個月

借閱數量：十本

*建議各校採用學生回校分流領取物品方式，即可進行借還書。

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