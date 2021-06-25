嘉市開放6醫療院所供孕婦預約　衛生所醫師：建議打「莫德納」

▲嘉市6醫療院所23日起開放孕婦接種疫苗。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心日前將孕婦納入第6類實施對象，嘉義市政府宣布孕婦可向該市6個醫療院所預約接種COVID-19疫苗。

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西區衛生所湯書亞醫師表示，施打新冠肺炎疫苗對一般族群、長者或是孕婦均著重於病毒的保護力，打疫苗之後萬一得到新冠肺炎的話，對重症、死亡保護力都接近百分之百，尤其台灣很重視孕婦和寶寶的健康，所以先讓孕婦施打疫苗，可以讓她們免於重症的風險；根據台灣及美國的醫學會的調查，到目前為止並無發現孕婦施打疫苗有不良後續反應，因此孕婦施打狀況是跟一般民眾的安全程度是一樣的，因為沒有更多危害，反而有更多好處，因此我們都會建議她們願意施打的話，就請先電話預約，再前來接種疫苗。

▲莫德納疫苗。（圖／嘉義市政府提供）

湯書亞醫師說，台灣婦產科學會前兩天有發出聲明，AZ疫苗在目前全世界有血栓風險的情況，基於保護孕婦立場，建議打莫德納疫苗，只要疫苗夠的話，歡迎前來施打。

衛生局表示，孕婦即日起可向本市嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及東西區衛生所預約接種COVID-19疫苗，接種時請攜帶孕婦健康手冊。

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