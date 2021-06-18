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嘉義市「宇美+1」快打！疫苗接種超療癒縮時曝　3天完成98%施打率

記者莊智勝／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，日本捐贈我國AZ疫苗共同抗疫，此次嘉義市獲中央分配8000劑，並於15日率先開放82歲以上市民施打。市長黃敏惠在臉書PO出縮時攝影影片，記錄下這幾天每一位辛苦付出的工作人員、以及非常配合的市民朋友，宣告嘉義市首波疫苗施打「任務圓滿達成」！

▲▼嘉義市首波疫苗施打縮時攝影。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

▲嘉義市府以縮時攝影記錄首波疫苗施打現場情況。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

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黃敏惠指出，為強化疫苗施打流程，市府啟用大型場館港坪體育館作為「快打站」，並由醫護人員駐點、區公所里幹事及里長協助報名，打造友善接種環境，短短3天即完成9成8的疫苗使用率；而此次的快打經驗，也提供給市府團隊相當珍貴的數據，當疫苗依送抵嘉義市，即依據疫苗量，立刻依序分配接種族群的疫苗劑數，同時構建接種場地動線、及設計「宇美+1」快打流程，提供高齡友善的接種通知方式。

黃美惠表示，市府突破重重困難，讓現場長者不必填寫複雜的基本資料，到場後一插卡、30秒內就能入場坐下，讓醫護人員及行政人員服務，現場也提供輪椅、以及計程車與復康巴士接送預約方案；疫苗施打第2天雖然遇到下雨，但市府與陽明醫院也立即開設3道雨天下車道，入場、離場完全分流不打結，長輩下車不會淋雨，即可直接進入會場施打。

「其實這過程很辛苦、很艱難！」黃敏惠說，回想最初、最早的準備，市府不斷討論修正，每一項細節都非常謹慎，沙盤推演不知道多少回，經過市府團隊、衛生局及陽明醫院團隊的專業，最後終於造就順暢優質的疫苗接種任務；整段過程市府也以縮時攝影記錄，感謝每一位工作人員的辛苦付出、也感謝每一位嘉義市民的耐心配合。

►完整影片請點我

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