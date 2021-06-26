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嘉義市開放二次疫苗施打　不建議混打需待黃卡到現場

▲嘉義市4/18前接種過第一劑AZ疫苗者 6/25起開放預約第二劑。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市4/18前接種過第一劑AZ疫苗者 6/25起開放預約第二劑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應中央流行疫情指揮中心第二劑AZ疫苗現採「逐週下貨」，嘉義市今獲配疫苗撥配量，將於6月25日開放給「4月18日前接種第一劑AZ疫苗者」預約接種第二劑，一律採公費實施接種，建議第二劑接種者回原第一劑接種醫院預約。

嘉義市預約二次接種院所為嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、台中榮民總醫院嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院，請攜帶「第一劑之疫苗接種黃卡」及「健保卡」前往接種，另若第一劑AZ疫苗接種已滿8週但因急需出國者亦可預約，前往接種時請出示機票等證明文件，各家醫院接種資訊請至https://reurl.cc/5r47Gv。

▲嘉義市4/18前接種過第一劑AZ疫苗者 6/25起開放預約第二劑。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市開放預約第二劑接踵，需出示接種黃卡。（圖／嘉義市政府提供）

依據中央流行疫情指揮中心6/22建議，第一劑、第二劑以施打同樣廠牌疫苗為主，不建議混合施打，除非第一次施打後產生嚴重過敏反應，才選擇其他廠牌。尚未符合第二劑接種時間者，請民眾不用慌張，後續將依中央疫苗撥配量依序安排接種。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議兩劑AZ COVID-19疫苗接種間隔至少8週，而間隔10至12週再接種第二劑疫苗的效益更佳，故民眾可於第一劑接種後10-12週完成第二劑接種，使疫苗發揮最大效益。

衛生局表示，疫苗接種後可能會有接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等症狀，通常於數天內症狀消失，若「持續發燒超過2天」或有其他不適，或「嚴重過敏反應」如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，請攜帶接種疫苗黃卡及健保卡至「社區診所」就醫，以做為診斷之參考。

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