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三級警戒再延長　阿里山國家風景區暫停至7月12日

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心6月23日宣布，國內新冠肺炎（COVID-19）疫情全國三級警戒延長至7月12日，阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)配合中央三級警戒防疫措施，轄內各遊客中心、步道、景點設施暫停開放延長至7月12日，請國人暫勿前往，共同防疫。

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）


自中央流行疫情指揮中心5月19日宣布，全國疫情警戒至 6月28日提升至第3級，阿里山管理處持續社區巡查發現國人自律甚高，轄內各景點極少發現遊客蹤影，現三級警戒再延至7月12日，請國人持續努力，在戶外一定要全程戴上口罩，因轄內觀光景點及場館已延長暫停開放時間，請遊客暫勿前往，減少不必要之移動、活動或集會，也請暫勿前往山區，讓我們一起共體時艱，共同抗疫，等待這場疫情過去後，再到阿里山回味及體驗人文之美。

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）
另阿里山管理處轄內部份民宿、餐廳及特色店家等業者已自主性暫停營業，相關景點封閉及店家營業資訊等，隨時更新最新消息民眾可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看(https://www.ali-nsa.net/zh-tw/event/news/1395)。

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）


阿里山管理處亦於阿里山6個熱門景點架設24小時直播的4K及1080p高畫質觀光即時影像，於疫情期間可供居家防疫的全臺民眾在家就能觀賞阿里山美景。

▲阿里山國家風景區轄內景點設施持續暫停開放至7月12日。（圖／記者翁伊森翻攝）

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