殘劑之亂基層忙翻　新北：疫苗預約平台應盡快完成建構

記者蔡文鈴／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日開放18歲以上民眾預約施打殘劑，但相關作法未規定明確，導致地方基層抱怨連連。對此，新北市府26日下午於疫情應變記者會呼籲中央統一公布完整做法，副市長劉和然也提出建議，拜託中央權責相符，別讓地方負擔。

劉和然表示，在疫苗不足、相對剝奪感的狀況下，民眾會互相比較，尤其是青壯年只能打殘劑，因此建議中央應該制定明確的候補做法、條件、方式，避免基層承受民眾質疑，此外，疫苗預約平台應盡快加速完成建構。

劉和然說，若疫苗預約系統上線，可破除公平性、特權部分；至於外界希望每天公布殘劑數量，劉和然向市民表達歉意，因為每天只有最後一瓶的劑量才能候補，因此無法事先預約。

針對殘劑施打亂象，劉和然強調，還是要回歸預約平台系統，讓第一線醫療人員有所依循，避免遭民眾質疑特權、獲資格不符。

此外，劉和然也提醒中央，接下來在7月1日要施打的族群，目前只用條列、列舉公布哪些對象可施打，但是第一線的同仁無法辨識，因此希望能有完整說明、統一論述。

市長侯友宜也說，中央政策下來前，應該要考慮細膩，不然一道命令下來，倍增困擾，對基層來說是很大的傷害，中央頒布執行過程中，應跟基層好好討論。

侯友宜指出，中央開放殘劑施打的過程「其實真的蠻匆促」，匆促底下的指引又不是非常明確，對於執行端的醫療診所帶來相對的困擾，到底殘劑能不能找到符合1到10類來打?或是開放一般民眾打，這兩個作為上其實會讓民眾對殘劑抱有很大的希望，但是往往期待是落空的。

對於各地方出現的疫苗殘劑之亂，指揮官陳時中今在記者會中表示，對於增加醫護人員負擔非常抱歉，但事實上訂定統一規範有困難，想要殘劑接種的民眾也只能就近，如果離得遠的話，會造成聯絡上的困難，產生多方面的困擾。

▲施打疫苗。（資料照／記者許靖騏攝）