防變種病毒！侯友宜怒喊「阻絕境外」　入境、解隔都採檢一次

記者蔡文鈴／新北報導

本土出現變種Delta病毒株，新北市長侯友宜26日下午於疫情記者會表示，去年3月就不斷呼籲入境要普篩，還在院會上直接建議蘇貞昌，要阻絕於境外、居家簡易、自主管理，結果當場被院長蘇貞昌裁示「沒這必要。」

侯友宜表示，去年3月呼籲總統蔡英文一定要阻絕境外，不要給病毒進來，3月就講入境要普篩、管控境內，但當時被說製造恐慌，因此乾脆在8月的行政院會，直接跟院長建議，結果院長裁示「沒這必要」。

侯友宜再次呼籲中央，阻絕境外一定要做好，針對各國入境者，都採檢兩次，入境、隔離期滿都採檢一次，採檢兩次絕不能輕忽。

▼新北疫情0626。（圖／新北市府提供）

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，個案分佈以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

其中，屏東本土病例確認感染Delta印度變種病毒。屏東一對從秘魯返台確診祖孫，昨證實感染印度變種Delta病毒，指揮中心進一步調查與其有接觸的屏東計程車司機等7名本土群聚個案進行基因定序，結果確認國內首度出現本土Delta確定病例。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

