全國三級警戒延長至7／12　周春米：延後燃料稅繳費期限

▲民進黨立委周春米接獲民眾陳情，呼籲交通部放寬燃料稅繳費期限。（圖／周春米辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，全國三級警戒延長至7月12日，民進黨立委周春米表示，燃料稅季將至，稅單已在近日陸續寄出，因應三級警戒延長，呼籲交通部放寬燃料稅繳費期限，以減低人民負擔。

周春米26日指出，近日接獲民眾陳情，燃料稅季將至，稅單已在近日陸續寄出，但在疫情當下，政府仍要求燃料稅在7月31日前繳納完畢，對人民無疑是沈重的壓力，因應三級警戒延長至7月12日，呼籲交通部應當放寬燃料稅繳費期限。

周春米說明，7月是燃料稅季，許多人都收到了稅單，服務團隊也陸續接到陳情，燃料稅動輒數千元的金額，需在7月31日前繳費完成，對於應付疫情及警戒生活已經苦哈哈的民眾來說，又是一個沉重的負擔。

周春米認為，為了因應疫情，政府推出了多項紓困措施，但在各項稅收上，如果沒有做出適度彈性調整，這無疑是「左手進、右手出」，並沒有達到「江湖救急」的效果。

周春米說，既然三級警戒確定要再延到7月12日，就應考量到各行各業持續受疫情影響，建議交通部延後燃料稅的繳納期限，也呼籲行政院指示各部會機關，研議放寬各項租稅的繳納期限。

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