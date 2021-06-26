鴻海→慈濟買BNT都得等總統下令　江啟臣：蔡英文與蘇貞昌嫌隙日升？

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文26日除公布台積電、鴻海／永齡基金會各採購500萬劑BNT疫苗進度外，也承諾政府會積極處理慈濟基金會捐贈500萬劑BNT疫苗一事，但國民黨主席江啟臣批評，政府在鋪陳一齣總統下令才大開善門的封建戲碼；他質疑，難道是民進黨派系內鬥，蔡英文與行政院長蘇貞昌嫌隙日升，連疫苗都可以成為鬥爭工具呢？

江啟臣26日晚間在臉書表示，慈濟人的身影，是台灣最質樸的光，不涉入政治，專注於傳遞善念，專注於發揚人性的光明面，是慈濟給人的多數印象。「因此，我更可以想像，這次慈濟基金會下了多大的決心，在這麼多政治紛擾中仍決定捐贈疫苗給政府。」

話鋒一轉，江啟臣指出，然而，本來應該負擔起疫苗採購責任的政府，卻仍舊以官僚的心態面對，令人失望。從民間開始發起自購疫苗以來，行政部門不論面對地方政府、面對工商團體、面對企業，甚至面對宗教團體的善意，不止大門緊閉，高高在上的廟堂，連朝拜石階都必須要拾級而上，才能抵達。

「面對外界善意，政府設下層層的考驗，而不是敞開的心胸，更讓人懷疑背後的算計，難道比得上人命關天嗎？」江啟臣批評，從永齡基金會、台積電，到慈濟基金會，政府更是在鋪陳一齣總統下令，才大開善門的封建戲碼！好像民間的善意，一定要有總統首肯，總統加持才是真的。

他質疑，蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心，跟總統府的溝通有這麼差嗎？還是民進黨派系內鬥，蔡英文與蘇貞昌嫌隙日升，連疫苗都可以成為鬥爭工具呢？我們實在不願意這樣設想。

江啟臣呼籲行政院，比照永齡基金會、台積電，授權慈濟基金會採購疫苗。更希望行政院也應該用同樣的態度處理地方政府、工商團體的申請，不需要等到總統一個個聯繫。