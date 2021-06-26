蔡英文承諾慈濟了　朱學恒轟：沒效率！「比照辦理」都說不出口

▲蔡英文承諾慈濟，保證協助買疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，希望比照台積電、永齡基金會取得授權，但未獲中央核准。總統蔡英文26日表示，已視訊和證嚴上人通話，也跟大家保證，「政府一樣會積極處理」。對此，名嘴朱學恒在臉書痛批，慈濟提出申請三天後，死了48人，蔡英文才想到要視訊，這就叫沒效率，連比照辦理都說不出口。

朱學恒表示，慈濟基金會6月23日完成文件提出申請，然後食藥署又用同樣的廢料說法沒有原廠授權。6月26日慈濟基金會再度發出新聞稿懇求政府比照台積電、永齡基金會批准疫苗。

接著，6月23日24例死亡，6月24日6例死亡，6月25日5例死亡，6月26日13例死亡；朱學恒說，慈濟基金會申請三天後，死亡48人後，我國的元首這時候才想起來要視訊，於是說了通篇廢話之後，拿舊圖發了一篇文。

朱學恒怒批，「甚麼叫做沒效率，這就叫做沒效率，連『比照辦理』四個字都說不出口，這人是活在哪裡的平行世界啊？」

蔡英文透過臉書重申，這個時刻，我們需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。

對於蔡英文的承諾，慈濟基金稍早回應，慈濟基金會感恩蔡總統的支持與保證，也希望儘快能與政府進行具體討論，早日讓慈濟取得疫苗，確保大眾的健康。



