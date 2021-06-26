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蔡英文視訊證嚴允諾協助疫苗採購　慈濟：盼儘快與政府具體討論

▲▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今天早上，正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

▲慈濟基金會日前已送件至食藥署洽購BNT疫苗。（圖／慈濟提供）

記者張乃文／台北報導

針對慈濟基金會上午發布新聞稿喊話，希望政府比照台積電及永齡基金會給予正式授權，採購BNT疫苗。總統蔡英文26日保證，「政府一樣會積極處理」。慈濟也回應，感謝蔡總統的支持與保證，希望儘快能與政府進行具體討論，早日讓慈濟取得疫苗。

對於蔡英文透過視訊感謝慈濟協助採購疫苗一事，慈濟隨後回應，蔡總統下午致電慈濟證嚴上人，表示對慈濟採購疫苗的感謝與支持。並在視訊中表示，採購的後續作業將交由防疫指揮中心處理，證嚴上人也祝福總統，並感恩政府的支持，「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭」。

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慈濟基金會除了感謝蔡總統的支持與保證，也希望儘快能與政府進行具體討論，早日讓慈濟取得疫苗，確保大眾的健康。

慈濟基金會上午發聲明提到，23日所提出之申請文件，係與台積電及永齡基金會循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行並且專案條件完全一致所提出之申請文件，「申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電及永齡基金會給予慈濟基金會正式授權，才能圓滿進行」。

▲▼蔡英文跟慈濟視訊，保證協助買疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文與證嚴法師視訊，保證協助買疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文26日下午在臉書向國人報告政府和民間爭去疫苗的進度。關於慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，她強調，「我跟大家保證，政府一樣會積極處理」，也請中央流行疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

對於政府已正式授權台積電及永齡基金會洽購BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中則於疫情記者會表示，經過一週努力，仔細推敲法律文件，完成第一階段要做的事情，接下來還有很多事要做，一個國際合約還有很多事情要努力，相信鴻海、台積電會盡最大努力做這個事情。慈濟的部分，也會先檢視相關文件，再做進一步溝通。

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