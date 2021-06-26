蔡英文視訊證嚴法師　承諾政府積極處理慈濟捐疫苗計畫

▲蔡英文26日視訊證嚴法師。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蘇晏男／台北報導

針對慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗一事，總統蔡英文26日表示，它透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。她強調，「我跟大家保證，政府一樣會積極處理」。

蔡英文26日下午在臉書向國人報告政府和民間爭去疫苗的進度。關於慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，她強調，「我跟大家保證，政府一樣會積極處理」。

蔡英文指出，今天，她透過視訊和證嚴上人通話，也請中央流行疫情指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

「距離上次前往花蓮拜訪證嚴上人，已經有一段時間。」蔡英文說，她也透過視訊問候上人，感謝上人一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。

另外，對於台積電、鴻海／永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，蔡英文指出，經過評估這兩個捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購的法律與技術問題後，目前的最新進度是：昨天已經完成簽署開啟專案採購所需的法律文件，政府部門完成了這一階段承諾的協助事項。

蔡英文感謝台積電、鴻海／永齡基金會、行政院、指揮中心的夥伴們，在上週五會面後，這一個禮拜當中，大家密集會商討論，在共同努力下，讓專案計畫往前再踏出一步。

「接下來，這兩個單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要的協助，這些過程都是為了確保未來國人的健康權益保障。」

蔡英文重申，這個時刻，我們需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。

對於蔡英文的承諾，慈濟基金會稍早回應，慈濟基金會感恩蔡總統的支持與保證，也希望儘快能與政府進行具體討論，早日讓慈濟取得疫苗，確保大眾的健康。

▼蔡英文曾拜訪慈濟上人。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



