三級警戒夜市攤商難度日　雲縣府期待712後有條件式恢復營業

▲雲林縣長張麗善與夜市負責人視訊會議，助攤商紓困度疫情難關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心警戒提升為三級警戒之防疫措施，夜市暫停營業再延長至7月12日，雲林縣轄內夜市攤商生活困難，縣長張麗善於昨(24)日邀請雲林縣各大夜市負責人召開視訊會議，深入了解基層民眾生活，並要求各相關局處積極協助民眾各項困難。

雲林縣政府昨日於會議上討論後，整理出六大問題，1.夜市攤販長時間無收入，希望盡快解除管制。2.紓困申請行政程序繁雜，申請困難。3. 請協助順利貸款及貸款延緩繳納，以助攤商度過難關。4. 雲林縣攤商自治條例，希望成立單一窗口，簡化流程從優從寬從速認定。5. 協助攤商成立工會，加入勞保保障其權益，才是永久之際。6. 協助非法夜市合法化。

雲林縣長張麗善於會中，隨即下令相關局處成立單一窗口，協助攤商盡快申請紓困金。並向西螺東南夜市總幹事黃建發說明，縣府將積極協助成立「雲林縣攤販工會」，對於日後相關補助申請皆有相當大之助益，如7月12日後解除三級管制，亦已訂定好相關配套措施，如單一出入口人流管制、落實實名制、限外帶外送、攤位需加遮罩等，隨時可立即輔導攤商恢復營業。

社會處長林文志表示，針對中央急難紓困金4.0無稅籍、無勞保之對象，縣府已請各鄉鎮市公指派專員協助申請，截至6月24日止，此類補貼對象申請件數計10546件，因申請期限至2021年6月30日止，縣府將請各鄉鎮市公所社會課持續通知協助需要對象申請。

建設處長李俊興表示，有關夜市攤商紓困金，有勞保之攤商，可至勞動部官方網站線上申請，網址為或打1955詢問，如為無一定雇主或未加保之勞工，可至衛服部官網申請急難紓困或打1957，或撥本府專線05-5522224將有專人說明，另有關攤商自治條例建設處處將會持續與攤商及公所承辦聯繫，積極輔導各夜市列管。

▲雲林縣長張麗善於會中下令相關局處成立單一窗口，協助攤商盡快申請紓困金。並表示，如7月12日後解除三級管制，亦已訂定好相關配套措施，隨時可立即輔導攤商恢復營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「石墨烯顯瘦提臀塑崩褲」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林千攤商販配合防疫停業超慘 「一關鍵」紓困金看得到領不到

►快訊／雲林「2救難員」找到了 失蹤16小時上岸：忘記這事很抱歉

►快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤 正全力尋人

►雲林驚傳命案！除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友 兇手還在醉

►市售防疫酒精難買 藥師公會理事長回應了...下波缺貨潮時間點曝