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市售防疫酒精難買　藥師公會理事長回應了...下波缺貨潮時間點曝

▲市面上防疫用品再度旋入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲市面上防疫用品再度旋入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內爆發本土疫情蔓延後，中央5月宣布防疫警戒升至三級，市面上防疫用品再度陷入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。藥師公會理事長許新交表示，從進入三級防疫以來酒精供應就不充裕；雲林福祿壽酒廠則表示，被限制一日僅能出售25箱，基本上供應給原配合廠商就已飽和，難再釋出。

藥師公會理事長許新交表示，酒精確實缺貨，但其實從疫情一開始就不充裕，主要國內疫情開始嚴峻後，在5月進入三級警戒，幾乎叫不到貨之外，上游廠商因成本關係漲價一波，才會有市面架上75%酒精缺貨的情形，就連95％的供應量也極不穩定。

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▲市面上防疫用品再度旋入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因為進貨零零落落，有多少進多少，許多藥局不得已，希望有需要的人都能買到，才會用限量購買的方式販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許新交說，因為進貨零零落落，有多少進多少，許多藥局不得已，希望有需要的人都能買到，才會用限量購買的方式販售。針對酒精有漲價狀況，許新交指出，疫情之前酒精進貨如48元賣60元，一瓶賺12元還要開發票賦稅，如今上游廠商漲價，現有的進價就得70-85元往上加10元賣出，一樣要含開發票賦稅、管理成本等，品質要顧就是得找大廠商，再貴還是要賣。

雲林福祿壽酒廠表示，前兩週確實有出現酒精缺貨潮，這禮拜就比較好，酒廠以純米釀造酒精完全沒有化學成分，從申請過核以來之後一直都供應販售給原本生意往來的廠商，在去年加入酒精國家隊，因為是民營酒廠關係，被限制一日僅能售出400公升100桶，以四桶裝一箱也才25箱。

▲市面上防疫用品再度旋入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 福祿壽酒廠以純米釀造酒精完全沒有化學成分，從申請過核以來之後一直都供應販售給原本生意往來的廠商。（圖／記者蔡佩旻攝）

福祿壽酒廠總經理張慈慧表示，2週前有郵局及公部門單位在外面買不到酒精，而來詢問能否釋出酒精出售，最後透過與配合廠商出貨調配，釋出一些售予應急，最近就比較沒聽聞缺酒精的狀況，預估下一波缺貨潮，會落在7月12日之後的解封期，雖學校暑假，但私立幼兒園與安親班開始上課，必定市面上會再有大量需求。

張慈慧說，目前酒廠酒精價格暫時不會調漲，一樣一瓶400公升販售450元，只是因被限制製量，無法量產。但建議有需求的公司或學校，可以從市面上少量陸續購買，以避免開課後面臨一時買不到大量酒精的窘境。

▲市面上防疫用品再度旋入缺貨潮，近日不少藥局因憂缺貨危機，均採限買一瓶販售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福祿壽酒廠酒精價格暫時不會調漲，一瓶400公升販售450元，只是因被限制製量，無法量產，建議民眾如需因應開學課等需求，可以陸續購買以免開課後真的缺貨買不到。（圖／記者蔡佩旻攝）

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