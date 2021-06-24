雲林驚傳命案！除草工口角「酒瓶擊頭」打死男室友　兇手還在醉

▲雲林縣古坑鄉昨深夜11時許，石男疑因與陳姓男室友酒後衝突，遭陳男持酒瓶砸傷頭部不治身亡，警方偵辦中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨日深夜11時許驚傳命案，雲林縣消防局119獲報有人於民宅倒臥血泊，救護人員到場見一男子倒臥屋內，已無心跳呼吸，經CPR並緊急送醫，搶救後仍宣告不治。死者為石姓男子，疑與陳姓男室友酒後口角衝突，遭酒瓶砸傷頭部，陳姓男子醉酒未退，全案由警方偵辦中。

據了解，古坑鄉一處民宅租予除草工人同住，死者為38歲石姓男子，與嫌犯陳姓男子（36歲）都是除草工人，同住在租屋處，昨天晚上在屋內喝酒，疑因細故起口角，進而發生肢體衝突，石男疑遭陳男持酒瓶重砸頭部後，隨即倒地不起。

▲陳嫌與石姓死者為同事關係。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局到場發現，石姓男子倒臥屋內，已失去心跳呼吸，經CPR送醫後仍宣告不治。 而陳嫌仍醉醺醺酒意未退，供詞有多處交待不清，檢警今天上午前往現場勘驗，石男身上沒有明顯其他外傷，將進一步相驗釐清致命原因，全案由警方偵辦中。

▲雲林縣古坑鄉昨日深夜11時許驚傳命案，死者石姓男子疑因與陳姓男室友酒後口角衝突，疑遭陳男持酒瓶砸傷頭部重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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