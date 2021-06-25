快訊／雲林「2救難員」找到了　失蹤16小時上岸：忘記這事很抱歉

▲雲林縣救難協會失蹤2名人員，於凌晨2時自行平安走到海巡署第四岸巡隊隊部報到，人員均無受傷，不須送醫，表示只想回家休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣救難協會昨日執行民眾失聯協尋任務，2名隊員王男與黃男於10時組隊騎乘水上摩托車下水後失聯16小時，今（25）日凌晨近2時許平安尋獲，兩員自行走到海巡署第四岸巡隊隊部報到，人員均無受傷，不須送醫，僅說只想回家休息。

海巡署第四岸巡隊22日獲報有一名74歲李姓老翁挖蛤蜊失蹤，隨即派遣搜救人員及通報雲林縣消防局支援找尋，雲林縣救難協會與紅十字會雲林水上救難隊獲知消息也投入人力協助尋找遇難者。雲林縣救難協會2名王男與黃男於約10時組隊騎乘一部水上摩托車穿著橘紅色上衣及救生衣、未攜帶無線電機具和手機便出海搜尋。

不料2人在24日下午15時仍未見返隊報到，研判可能遇上退潮擱淺或水車故障而受困失聯，經徹夜緊急增援搜尋，兩人在今（25）日凌晨約2時10分許，自行平安走到海巡署第四岸巡隊隊部報到，人員均無受傷，不須送醫，表示只想回家休息。

據了解，兩名失蹤人員執行協尋任務後，在濁水溪河口因摩托車故障，受困在河口的沙洲，因現場草叢密集，搜尋人員才未發現，該處距離泊地逾4公里遠，兩人將摩托車暫時放置在安全的灘地，再自行沿著灘地慢慢走回泊地，搜救人員一發現，隨即將兩人送回岸上，兩人未受傷只是長時間涉水步行、游水，顯得疲憊。

平安返隊王、黃兩人表示，非常感謝雲林縣救難協會的隊員們，不好意思讓各位隊員們膽心，因一時疏乎開水車出任務忘了帶手機、對講機出勤而造成失聯，真的很抱歉，希望這是最後一次，給各位隊員們做個借鏡，不可再犯同樣的事情，再次由衷感謝也辛苦大家了。

其中黃姓隊員是水林鄉灣西村長黃常，已擔任32年村長的他熱心公益，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人，受到許多村民依賴，昨是一度失蹤失聯，消息傳回村里無不為他擔心祈禱，所幸最後平安歸來，黃常說，真的非常不好意思，急著想救人，卻讓大家擔心，未來不會再發生這種狀況了。

▲水林鄉灣西村長黃常連任8屆任期已32年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人，加入雲林救難協會熱心救人。（圖／記者蔡佩旻攝）



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