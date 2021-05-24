雲林千攤商販配合防疫停業超慘　「一關鍵」紓困金看得到領不到

▲雲林縣有24個夜市，約有1200多攤戶的攤商，配合防疫政策，全面停止9天擺攤營生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

疫情嚴峻提升三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，雲林縣政府5月15日宣布轄內24個夜市、古坑綠色隧道市集停止營業。小本營生的攤商有擺攤才有收入，至今已有9天沒營業幾乎沒收入，還要付租金及工資；縣府雖公布紓困方案，但這些夜市攤商，幾乎是沒法申請紓困，希望縣府幫忙解套。

雲林縣府今(24)日率先推出雲林縣紓困措施，其中針對合法夜市及傳統市場租金減免「5月15日-5月28日夜市或市集配合停業期間租金免收」、「雲林縣公有零售市場6-9月使用費補助3成」，減輕市場攤商經濟壓力，如管制時間延長將持續滾動式檢討。

▲攤商業者表示，扣掉合法兩場夜市，將有約上千攤攤商無法領取到補助。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

目前雲林縣有24個夜市，約有1200多攤戶的攤商，配合防疫政策，全面停止9天擺攤營生，雲林夜市型態為每天市集地點不同，攤商也大部分都屬經濟弱勢家庭，需靠每天擺做生意維持家庭生計，為了防疫這些小攤商配合政策，乖乖待在家裡不外出營生，但攤位要租金，兼職工也要給薪；攤商說，沒收入還要支出，房貸、車貸都快繳不出來了。

黃姓攤商業者表示，夜市人擺攤小販都是小本創業，由於是流動式，沒有固定擺攤地點，無法向縣府申請攤商登記，去年新冠病毒疫情爆發，政府提出紓困方案，這些攤販沒有營登，根本無法申請紓困補助，這次夜市攤商配合防疫政策，停止營業，大家勒緊褲帶苦撐，希望政府紓困方案能照顧這小攤商。

▲雲林縣府今(24)日率先推出8大項雲林縣紓困措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃姓業者說，這些流動攤商也希望合法申請攤商登記，也願意繳稅，希望雲林縣政府協助解套，扣掉合法兩場夜市，將有約上千攤攤商無法領取到補助。雲林縣政府建設處表示，雲林縣大部分夜市用地都是不符合商業用地，無法申請合法夜市及攤商登記，目前合法登記有斗南、古坑夜市2場，目前僅此2處所營業攤商符合申請紓困。

▲夜市人擺攤小販都是小本創業，由於是流動式，沒有固定擺攤地點，無法向縣府申請攤商登記。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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